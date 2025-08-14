興達電廠停機仍續購備存煤炭 審計部示警恐有自燃風險
〔記者方瑋立／台北報導〕審計部最新報告指出，興達發電廠燃煤機組已暫時停機且復機時程未明，台灣電力公司仍於2024年10月購收9.47萬公噸煤炭儲放該廠；該廠室內煤倉近年悶燒頻仍，恐增加久存自燃風險，已函請台電檢討改進。
審計部說明，燃煤興1、2號機（各為500MW）分別於2023年9月及12月除役並轉為緊急備用電力設施；燃煤興3、4號機（各為550MW）自2024年10月起至2025年3月底止，環保停機6個月，後續啟動時程尚未明確，並預計分別於2025年及2026年除役。不過，台電為符合整體燃煤電廠煤炭儲存安全存量達30天之規定，於2024年10月購收煤炭9.47萬公噸（約占整體安全存量1.29天）儲放興達發電廠。
據統計，興達發電廠2022年1月至2024年11月底止，各年度室內煤倉發生煤炭悶燒次數分別為68次、164次及23次，主要是煤炭存放過久導致自燃，仍需儘速取出悶燒煤炭送機組燃燒發電去化，以有效杜絕復燃。
審計部指出，鑑於該廠4部燃煤機組皆已停機、後續復機時程未明確，持續儲放煤炭增加久存自燃風險，已函請台灣電力公司檢討改進。
台電回覆，已規劃每座室內煤倉分為2區，1區作為存煤空間，將調控存量降低堆煤高度，並以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入機率；另1區保持空位作為存煤悶燒處理用途，且將強化監測溫度變化及異常通報處理等措施，降低煤炭久存自燃風險。
