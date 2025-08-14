中共將辦「九三閱兵」遂行對台統戰 陸委會宣布3項禁令

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/14 17:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共9月3日將舉辦抗戰勝利80週年大閱兵，可能邀請卸任總統馬英九、國民黨或退伍老兵參加。陸委會今日宣布，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長以上人員或少將以上人員，不得參與中共「九三閱兵」，如有違反者，主管機關將依兩岸條例，罰鍰、停止或剝奪退休俸。

陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，中共為取得對台政治統戰效果，已宣布將邀請相關國家領導人、參與中華民國抗日戰爭的老兵、遺族及台灣、港澳人士出席相關紀念活動與座談會。為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，陸委會說明政府政策立場如下。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，一、禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動：禁止各級政府含所屬單位人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動；地方政府不應核准所屬人員參加前揭活動。

二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的特定身分人員出席中方前揭活動，違反者將依法懲處：曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，不得參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動，如有違反者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

三、政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式的合作行為，如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

針對有公務人員申請赴中參加「九三閱兵」？梁文傑回應，有人申請要去，零星案件已經駁回，有些尚在審議中，還沒送到陸委會這邊。申請事由主要圍繞九三閱兵、參加抗戰80週年活動，基本上是宣傳性比較多。

梁文傑說明，被駁回的申請人方面，因一定層級以上才需向陸委會申請，被駁回的就是這類層級的人；關於網紅「館長」陳之漢日前預告想去參加「九三閱兵」，梁文傑回應，目前禁令是針對公務人員，一般民間人士要去參加，現行規定不會禁止。

陸委會強調，紀念抗戰勝利是為了凸顯「和平」的重要性，對於一再聲稱決不放棄對台使用武力及對外擴張的北京當局而言，值得各方警惕。為彰顯「反侵略」之抗戰精神與價值，並賦予其時代意義，我國防部、退輔會等中央政府機關，將陸續舉辦對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，邀請退役老兵與國內、外各界人士參與，也歡迎國人踴躍參加，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法