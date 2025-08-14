政院通過特別條例修正案、追加預算案 民眾黨團：這幾項絕不接受

行政院會今（14）日通過5900億元韌性特別條例修正草案、878.4億餘元「114年度中央政府總預算追加預算案」。（資料照）

2025/08/14 17:04

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院會今（14）日通過5900億元韌性特別條例修正草案、878.4億餘元「114年度中央政府總預算追加預算案」。民眾黨團表示，針對「強化電力系統」、監察院、內政部、文化部捐助中央通訊社營運等補助，黨團絕不接受。

民眾黨團指出，行政院提出的878.4億追加預算案，除「原住民保留地禁伐補償」23.7億、「提升國軍待遇」59.5億及重啟核三公投11.4億係與人民切身相關預算，會表示支持。

不過，針對監察院8600萬、內政部多項浮濫編列計畫、文化部捐助中央通訊社營運等補助，民眾黨團批評，過去立法院乃是基於監督之職權依法刪除，卓榮泰政府卻趁機藉地方補助款為由夾帶於追加預算中，根本不符合追加預算原則，本黨團將於審議時嚴審，絕不容一絲浪費。此外，民進黨所發動的大惡罷如果要全民買單，本黨團絕不接受。

至於行政院剋扣地方縣市政府一般性補助款636億，民眾黨團說，立法院已於本年通過決議要求立即足額撥付一般性補助款，行政院無視立法院決議，執意操弄弱弱相殘，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案之下，本黨團要表達最強烈之譴責，並呼籲行政院不應再繼續拖延，即刻足額撥付。

另，就特別條例之修正要擴大預算規模至5900億，民眾黨團指出，針對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」是人民所需，本黨團予以支持；至於「強化電力系統」，災後重建條例已有在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。

民眾黨團認為，若行政院係真心要面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持823核三延役公投，讓人民知道政府的決心，否則終將無法獲人民支持。

