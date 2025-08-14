為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新竹峨眉鄉長王增忠涉護航廠商得標牟利 監察院通過彈劾

    新竹峨眉鄉長王增忠涉護航廠商得標牟利，監察院通過彈劾。（資料照）

    新竹峨眉鄉長王增忠涉護航廠商得標牟利，監察院通過彈劾。（資料照）

    2025/08/14 16:32

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（14）日公告，針對新竹縣峨眉鄉長王增忠涉嫌在辦理LED路燈採購案時護航特定廠商並牟取不法利益，以及前峨眉鄉公所建設課長魏宇祥違反採購法令、配合不正評分等重大違失，監察委員蔡崇義、葉宜津、王麗珍已提案彈劾，並於本（8）月7日審查通過，全案移送懲戒法院審理。

    彈劾案文指出，王增忠自2018年12月25日起任職峨眉鄉長，對鄉公所採購案件具有督辦、審核及決行權限，明知政府採購法要求公平、公正程序，卻在2019年水銀路燈汰換為LED路燈採購需求中，護航特定廠商得標「峨眉鄉LED路燈案」，並藉機謀取不法利益，嚴重違背選民託付，敗壞官箴。

    監委調查亦發現，魏宇祥任建設課長期間，明知該採購案違反法令，仍多次與廠商接觸聯繫，並在擔任評選委員時依王增忠指示作出不正評分，破壞政府採購應有的公平競標制度，損害社會公益。

    監察院強調，兩人行為違反「公務員服務法」第1條、第6條及第7條等規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，依「公務員懲戒法」第2條第1款規定，確有懲戒必要，因此依法提案彈劾並移送懲戒法院審理。

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播