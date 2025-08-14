新竹峨眉鄉長王增忠涉護航廠商得標牟利，監察院通過彈劾。（資料照）

2025/08/14 16:32

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（14）日公告，針對新竹縣峨眉鄉長王增忠涉嫌在辦理LED路燈採購案時護航特定廠商並牟取不法利益，以及前峨眉鄉公所建設課長魏宇祥違反採購法令、配合不正評分等重大違失，監察委員蔡崇義、葉宜津、王麗珍已提案彈劾，並於本（8）月7日審查通過，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，王增忠自2018年12月25日起任職峨眉鄉長，對鄉公所採購案件具有督辦、審核及決行權限，明知政府採購法要求公平、公正程序，卻在2019年水銀路燈汰換為LED路燈採購需求中，護航特定廠商得標「峨眉鄉LED路燈案」，並藉機謀取不法利益，嚴重違背選民託付，敗壞官箴。

監委調查亦發現，魏宇祥任建設課長期間，明知該採購案違反法令，仍多次與廠商接觸聯繫，並在擔任評選委員時依王增忠指示作出不正評分，破壞政府採購應有的公平競標制度，損害社會公益。

監察院強調，兩人行為違反「公務員服務法」第1條、第6條及第7條等規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，依「公務員懲戒法」第2條第1款規定，確有懲戒必要，因此依法提案彈劾並移送懲戒法院審理。

