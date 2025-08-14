柯文哲嗆法官「好好想想是否續押」 審判長：視羈押要件決定

台北地院14日審理京華城案，提解在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

2025/08/14 16:10

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今開庭審理京華城案，前台北市長柯文哲於詰問證人完畢後連續發言7分鐘，將砲口從檢察官轉向法官，說司法會不會更脆弱甚至崩潰是審判長的責任，「還要不要繼續押我，審判長自己獨處時好好想一想」；審判長江俊彥當庭回應10分鐘指出，詰問證人程序與辯論不同，法院已適度讓柯文哲發表與證人證詞無關的內容，未制止他發言不代表可以想講什麼就講什麼，發言仍須切題「才是正辦」。

至於羈押一事，江俊彥先詢問柯「是不是要聲請具保停押？」柯文哲回稱「沒有」。江俊彥才接著說，合議庭審理本案，對事實的認定判斷都是獨立行使職權，而羈押與審理是不同的法律程序，認定的基準、證據嚴格度的要求皆不一樣，本案羈押的要件，包括犯罪嫌疑重大、有羈押的原因、有羈押的必要性，不包括犯罪事實認定、被告是否有罪等實體內容。

至於北院先前的羈押裁定中所稱的「尊重審級制度」，江俊彥說是僅限於高等法院對於羈押抗告後的相關裁定，無關犯罪事實認定，合議庭始終依據審理進度，檢視有沒有續押的必要性。

江俊彥說，合議庭於歷次詰問證人後，也讓檢、辯雙方充分陳述意見，同時適度讓柯文哲、沈慶京等人對「其他事項」表示意見，但詰問程序不同於辯論程序，依正常程序，被告意見仍應與證人證詞有相關，並非想講什麼就講什麼，合議庭雖未制止柯文哲發言，但「正辦還是得講清楚」。

柯已多次在詰問證人後發言自認沒違法，被外界質疑帶風向。審判長指出，訴訟程序有法定步調與規定，待全部證人詰問完畢、物證調查結束，審、檢、辯都完整了解事實後，再進行有罪、無罪的言詞辯論，才是正辦。

