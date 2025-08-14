為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國律師未經許可在台執業？吳思瑤：相關法規應一併考慮補強

    傳出中國籍劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，應一併思量中港澳律師來台執業的規範問題。（吳思瑤國會辦公室提供）

    傳出中國籍劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，應一併思量中港澳律師來台執業的規範問題。（吳思瑤國會辦公室提供）

    2025/08/14 15:49

    〔記者謝君臨／台北報導〕台中地方法院13日審理一起台商、奧地利公司民事糾紛案，傳出中國籍劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引發我國籍律師當庭抗議。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，個案上法務部應釐清，但就制度面，包括律師法、兩岸人民關係條例、港澳關係條例，應一併思量中港澳律師來台執業的規範問題。

    吳思瑤說，針對本案，相關法律有律師法、兩岸人民關係條例、港澳條例，但現行律師法對於中港澳律師可否來台執業，是沒有規定的，不過它有規定「外國律師」，所以說中港澳律師是否要準用「外國律師」規範，這是一個問題。

    吳思瑤指出，其次，港澳條例第22條規定，「香港或澳門專門職業及技術人員執業資格之檢覈及承認，準用外國政府專門職業及技術人員執業證書認可之相關規定辦理。」所以港澳律師只要向法務部申請，就可以在台灣執業，但中國律師在兩岸人民關係條例中並沒有規定。

    吳思瑤認為，法律面的檢視這當然可以討論，未來對於中國律師來台灣執業所適用的法規，從律師法、兩岸人民關係條例，乃至於港澳條例，都要一致思量。但是就個案上，法務部掌握的是，這個人雖自稱訴訟代理人，但他其實是該公司的員工，是否用中國律師身分做為訴訟代理人，這是需要釐清的。

    吳思瑤說，所以個案要去查清楚，也可以檢視，如果未來中國律師在台灣執業，是要適用外國律師制度走「律師法」那一條，或者是要循兩岸人民關係條例去補強規範，在法規面可以討論。

