真男人！蘇澳颳10級強風 鎮長李明哲強風中助騎士穩住車身網讚爆

蘇澳鎮長李明哲（右）昨天協助機車騎士穩住車身時，衣襬也被強風吹起。（民眾提供）

2025/08/14 16:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮聖愛路昨天下午颳起10級陣風，有近10名機車騎士因強風受阻困在半路，甚至差點被風吹倒，蘇澳鎮長李明哲見狀，趕緊上前協助穩住車身，驚險瞬間被拍下，畫面今天（14日）曝光，外界大讚真男人。

受到楊柳颱風影響，蘇澳鎮立運動公園入口處的聖愛路，昨天下午颳起強風，中央氣象署觀測數據顯示，最強陣風一度達到10級，事發當下，聖愛路上多名機車騎士陸續停在路邊，現場險象環生。

由於風勢太強，有名差點被風吹倒，當時在蘇澳鎮立運動公園視察的李明哲，大步上前幫忙穩住車身，驚險瞬間被用路人拍下。外界看到畫面，豎起拇指稱讚他是真男人。

李明哲說，蘇澳鎮立運動公園前後群山包夾，又位處風力匯集處，其中的聖愛路位於下坡過彎處，如不熟路況又遇強風干擾，容易造成交通事故，他提醒用路人行經此處時減速慢行，蘇澳鎮公所也會尋求改善之道。

李明哲義助用路人，衣襬遭強風吹起，被笑稱「在強風中嶄露鮪魚肚」，他承諾說，若瘦身有成，一定公開減重撇步，歡迎大家多多利用蘇澳鎮立運動公園各項設施，一起健康減重。

蘇澳鎮聖愛路昨天下午颳起10級強風，路過騎士險被吹倒。（民眾提供）

蘇澳鎮長李明哲。（民眾提供）

