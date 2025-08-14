蕭美琴：賴總統加速國防改革 確保延續台灣民主自由

副總統蕭美琴今天接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團。（圖由總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今天接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團時指出，賴總統不僅延續蔡英文前總統推動的多項工作，也推動全社會防衛韌性、加速國防軍事體系等多項改革，台灣擁有健全、開放且具競爭力的民主政治，並會持續賦權下一代，確保台灣安全、開放、自由與民主的核心價值得以延續。

蕭美琴先是向訪團表示歡迎，並指出，訪團此刻來台別具意義，當前國內外情勢多變，不僅國內事務繁忙，國際地緣戰略環境在貿易、安全與國際空間等面向亦有許多發展，感謝訪賓持續關注台灣以及政府在不同領域政策的演進。

蕭美琴提到，自從賴總統與她上任以來，政府持續致力於強化台灣安全，賴總統不僅延續蔡前總統推動的多項工作，也加入新的優先事項，包括推動全社會防衛韌性，以及加速國防與軍事體系等多項改革，「作為少數政府，執政上確實充滿挑戰。」

蕭美琴指出，政治在包括美國等世界各地皆有其複雜性，但這正是民主的本質。台灣擁有健全、開放且具競爭力的政治體系，政府有信心人民最終會取得勝利，並會在維持民主的過程中持續賦權下一代，確保台灣安全、開放、自由與民主的核心價值得以延續。

