罷免顏寬恒12處投票所更動 中二解顏：暫無「怪奇」帆布棚

2025大罷免將在8月23日進行第二波投票。圖為726台中南屯區選民進棚投票情形。（資料照）

2025/08/14 15:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025大罷免將在8月23日進行投票，罷團「中二解顏」發現至少有12處投開票所更動，包括沙鹿區0219義聖宮移至鹿峰社區照顧關懷據點（義聖宮後方）等處，「中二解顏」發言人林宣宏說，投開票所多在整修沒辦法用，移至鄰近預備票所，暫無發現要讓選民排隊撐傘「進棚投票」怪奇現象，罷團會持續監督選務工作，確保投票公正。

台中市中二罷免藍委顏寬恒、中三罷免楊瓊瓔及中八罷免江啟臣，將於八二三與「重啟核三」公投一起投票，「中二解顏」發現沙鹿區鹿峰、竹林、福興、南勢、埔子及三鹿等多里投開票所更動，其中，南斗宮辦公大樓移至北勢國小家長接送停等區，志工擔心出現726投票日用紅白帆布搭棚「怪奇」投票所。

請繼續往下閱讀...

台中市選舉委員會表示，罷免案投票正逢暑假校舍修繕時間，原則上，儘量以曾做為投開票所場地為優先考量。

林宣宏指出，目前所知，部分校舍整修沒辦法用，移往預備投票所，暫時沒發現搭棚子投票等怪奇現象，會持續監督選務工作，確保投票公正。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法