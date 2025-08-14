為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰要盧秀燕「別創造聲量」蔣萬安酸：政院不要只想著快樂在一起

    台北市長蔣萬安（中）出席智慧城市卓越貢獻獎頒獎典禮前受訪，盧秀燕身為市長，為老百姓、特別弱勢的民眾爭取被中央違法刪除的權益，這本就是地方首長應該做的事。（記者陳志曲攝）

    台北市長蔣萬安（中）出席智慧城市卓越貢獻獎頒獎典禮前受訪，盧秀燕身為市長，為老百姓、特別弱勢的民眾爭取被中央違法刪除的權益，這本就是地方首長應該做的事。（記者陳志曲攝）

    2025/08/14 16:47

    〔記者孫唯容／台北報導〕台中市長盧秀燕今（14）日出席行政院會，就總預算、財劃法以及計畫性補助款等議題提出見解，行政院長卓榮泰兩度提醒她發言偏離主題並制止，雙方疑似爆發火藥味。台北市長蔣萬安則力挺盧秀燕說，為老百姓、特別弱勢的民眾爭取被中央違法刪除的權益，這本就是地方首長應該做的事，「行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。」

    行政院今天在院會中討論中央政府總預算追加預算案，包含直轄市及縣市政府一般性補助款636億元。盧秀燕出席行政院會，向行政院長卓榮泰反映地方財政問題，討論過程多次提及總預算創新高，以及財劃法、計劃型補助款等相關問題，卓揆兩度提醒他發言偏離主題，並制止說：「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的。」

    蔣萬安下午出席智慧城市卓越貢獻獎活動，會前受訪說，盧秀燕身為市長，為老百姓、特別弱勢的民眾，爭取被中央違法刪除的權益，這本就是地方首長應該做的事，「行政院應該要面對民意，不要只想著『快樂在一起』。」

