賴總統：盼對等關稅談判儘快達共識 台美邁向互利雙贏

賴清德總統今接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團，桑頓中國研究中心主任何瑞恩、美國前副總統國安顧問高登等人在座。（總統府提供）

2025/08/14 15:46

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團，美國前副總統國安顧問高登等人在座。賴表示，無論是進行中的對等關稅談判，或對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下儘快達成共識，相信只要彼此堅守共同價值、持續緊密合作，台美通往互利雙贏的道路就會越來越寬廣。

賴清德表示，歡迎台灣的老朋友——布魯金斯研究院桑頓中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）再次率領重量級學者來到台灣，也很高興美國前副總統國安顧問高登（Philip H. Gordan）、布魯金斯研究院美歐中心主任絲德穆勒（Constanze Stelzenmüller）首次來台訪問，台灣非常珍惜與大家的情誼，希望此行透過與台灣各界人士交流，增進對台灣的了解。

賴清德表示，現在的台灣已是世界的台灣，不僅是「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」的樞紐，也是「全球非紅供應鏈」不可或缺的重要關鍵，台灣能有今天的發展與成就，除了人民珍惜民主、勤奮打拚，也要特別感謝美國政府、國會及智庫友人，長期以來對台灣展現跨黨派的強勁支持。

賴清德強調，面對中國持續透過軍事、經濟、灰色地帶侵擾、統戰滲透、媒體戰、心理戰等手段，加大對台灣的威脅與壓迫，除積極落實「和平四大支柱行動方案」之外，也會強化國防力量、建構經濟安全，與美國等理念相近國家攜手，並在今年3月提出17項因應策略，全力捍衛台灣民主，守護印太地區的和平與穩定。

總統提到，面對國際經貿秩序的變動與重組，台灣將在既有的良好基礎上，持續深化台美經貿關係，創造雙贏。無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下儘快達成共識，深化兩國在各領域的合作，共同促進台美未來的進步與繁榮。

賴說，相信只要彼此堅守共同價值、持續緊密合作，台美通往互利雙贏的道路就會越來越寬廣、越走越順暢。

何瑞恩指出，此次訪問是一趟學習之旅，希望更深入了解台灣相關議題，也展現「布魯金斯研究院」長期致力於深化與台灣相關的政策議題及公眾認識，多年來「布魯金斯研究院」都會組團訪台，期待未來無論情勢起伏、局勢變化，都能持續來訪也期待後續的交流。

賴清德總統今接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團，由桑頓中國研究中心主任何瑞恩率團。（總統府提供）

賴總統表示，希望對等關稅談判在雙方共同努力下儘快達成共識，台美通往互利雙贏的道路就會越來越寬廣。（總統府提供）

