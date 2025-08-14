政院舉債普發1萬元 蘇巧慧：贊成合法合憲順應民意

民進黨立委蘇巧慧表示，在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意以合法合憲方式，由行政院提案支應發放現金，預算經費可望由今年超乎預期的稅收來回補。（資料照）

2025/08/14 15:43

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院日前三讀通過普發現金1萬元，行政院長卓榮泰推估將舉債1014億；行政院會今（14日）拍板特別條例修正草案，明定特別預算公布後1個月內執行發放作業、7個月內發放完畢。民進黨立委蘇巧慧表示，在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意以合法合憲方式，由行政院提案支應發放現金，預算經費可望由今年超乎預期的稅收來回補。

行政院為加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費，將特別預算整體經費上限由原本的5450億元提高為5900億元。

對此，蘇巧慧今受訪表示，台灣產業和其他國家一樣面臨美國關稅的壓力，她全力支持政院增加預算來支持受衝擊的產業，而且希望速度要快、強度要大，讓產業感受溫暖。

至於發放現金部分，蘇巧慧指出，民進黨過去8年經濟治理能力比起國民黨好得太多，舉債最少、還債最多。國民黨時代債務佔GDP比例曾經高達39%，民進黨現在只有26%左右，所以即使舉債來發1萬元現金，政府財務還是比國民黨時代好很多很多。在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意，以合法合憲方式，由行政院提案來支應發放現金，預計今年稅收也可望超乎預期來回補。

蘇巧慧也呼籲，近來遇到颱風直襲停電嚴重，陸續造成數十萬戶停電，更有台電工程人員在攀爬電桿搶救復電時喪失生命，因此撥補台電工程經費、健全台電財務來加速電線電纜地下化，政府應該盡全力幫忙，為了保護人民生命財產安全，希望藍白不應該再阻擋強化電力韌性的預算。

民進黨立委許智傑也說，普發現金由行政權決定，金額可以負擔的範圍，朝野有共識，若能10月初發放當然很好。他建議富人可不領或捐出做公益，鼓勵富人多行善、人民少仇富，或改振興券對刺激經濟的效果會更好，希望朝野可互相尊重達成共識，一起為人民謀福利。

