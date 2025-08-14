美關稅及匯率衝擊 江啟臣籲召開國是會議朝野共商大計

立法院副院長江啟臣14日出席台中豐原太平洋百貨活動前受訪，呼籲總統賴清德應針對關稅問題盡速召開國是會議。（記者張軒哲攝）

2025/08/14 15:59

〔記者張軒哲／台中報導〕美國關稅議題受到各界關注，立法院副院長江啟臣雖面臨罷免投票，他今（14）日在豐原參加活動時受訪，認為美國調整台幣匯率升值及公布新關稅的疊加衝擊，已對台灣產業界造成史無前例的影響，呼籲總統賴清德應盡速召開國是會議，針對當前國內重要的政治或經濟議題，由朝野政黨與民間人士共同召開，以決定國家重要的政策方針。

台中是國內工具機、機械零件重鎮，不少廠商受影響，江啟臣表示，面對這一波美國發動的關稅衝擊及挑戰，站在立法院立場，要監督也要鼓勵，更要團結，對於國家領導人跟執政黨，更應該要站出來，面對台灣經濟的走向，是不是應該可以參考更多聲音，甚至總統可以召開國是會議，廣聽各界意見，畢竟產業界的聲音不是只有半導體而已，事實上台灣產業界還有很多其他的聲音沒有被聽到。

江啟臣指出，中部地區工具機、五金及自行車產業廠商雲集，畢竟公布新關稅稅率後，在談判期間肯定還會有一段不確定期，更何況川普本身的談判策略，我方不見得能夠100%掌握，對業者而言，最害怕的是不確定期間所帶來的一些成本，但中小企業需要周轉，若再加上匯率壓力，所以短期內周轉這件事就變得很重要，特別是信用擔保，建議金融單位要提出支持的配套，解決一些中小企業或者要周轉業者的需要。

