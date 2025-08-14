為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    京華城案出庭 柯文哲嗆審判長：要不要再押我獨處時自己好好想一想

    台北地院14日審理京華城案，提解在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    台北地院14日審理京華城案，提解在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    2025/08/14 15:50

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今開庭傳喚北市都委會前委員白仁德作證，前台北市長柯文哲庭末發言指出，案件初期因案情不明朗而押他他沒話說，但公務員證人陸續到庭作證，柯自認每個證人都說申請、研議程序合法，事實和法律爭議大家都很清楚，法官也已逐漸了解真相，「審判長還要不要押我，你自己獨處時好好想一想」。

    柯文哲說，台灣的司法確實很脆弱，但會不會更脆弱、甚至崩潰，就是審判長的問題，他知道自己是政治人物，案件受到政治干擾，檢察官不是都市計畫專家、沒參與實務操作，定案2年後卻勾結「媒體側翼」辦案，將他收押到今天。

    柯文哲說，案件初期或許因為案情不明而押他，他沒話說，但經過法院審判8個月來，聽了各方證人的陳述，他才慢慢搞懂，他相信審判長、法官也是這樣逐漸了解過程，依現在既有的事實基礎，法官就應該重新思考羈押的事，而非高院怎麼說、檢察官怎麼認為就押他，希望審判長在獨處時好好想一下，10年後台灣會怎麼看待此案，這是審判長的責任。

    柯文哲說，父親在他被收押期間離世，令他非常痛苦，父親重病，他身為兒子、醫生卻完全幫不上忙，律師律見時他才知父親死訊；被羈押的個人痛苦，他可以承擔，但他希望司法要好，最近大罷免的結果檢察官的作為也是重要因素，「再押都是小事」，只希望把對司法的傷害降到最低。

    柯的律師鄭深元隨後補充，8日已向合議庭遞狀，聲請讓柯文哲至台大醫院做健康檢查，主張依羈押法規定，押滿1年須做健檢，以確認柯的健康狀況還能承受羈押，律師也已同步向台北看守所提出申請，但認為北所勢必要問法院，因此也直接向北院聲請；審判長表示會先了解是否向北所申請即可，若是須由法院決定，會再評議裁定。

