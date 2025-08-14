獨家》沈慶京稱願信託京華城20％容獎 李四川：沒有信託問題，照取消程序做

台北市副市長、都委會主席李四川表示，容積沒有信託的問題，京華城照取消20%容獎的方式來做。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕威京集團主席沈慶京12日因京華城案在出庭時表示，願意把爭議的京華城容積獎勵20％的樓地板，換算等值的價格信託，等官司確定再做後續處理。台北市副市長、都委會主委李四川今（14）表示，沒有容積要信託的問題，鼎越已經來辦理要把20%的容獎先行取消，市府會按照這個程序來做。

北市府原本抱持等法院判決再處理容獎的態度，在輿論壓力及議會要求撤銷下，今年1月邀專家學者研商對應作為；在會議召開前，鼎越主動表示願意「暫緩」20％容獎，並於4月9日向都發局掛件申請變更設計，當時都發局預估行政程序約3個月可完成。

本報獨家揭露，變更申請案因都發局認為書圖中多項內容，如樓地板取消後挑空、以及樓地板面積減少後停車位未見減少的疑慮，於5月初退件請其釐清，鼎越至今沒下文；鼎越回應稱，因目前部分結構已經完成而無法改變，且要適用原都審的規範，後續變更設計需要解決的問題甚多且複雜，目前與設計團隊努力當中。

然而甫獲准保外就醫的沈慶京12日出庭時卻提出「信託」作法，民進黨議員簡舒培痛批說，市府對外說容獎「取消」，鼎越發聲明說是「暫緩」，在法庭辯論又說是「放棄」，現在沈慶京又說「信託」，市府退件後也未追蹤要求兌現，「市府是被騙還是幫忙騙？」

李四川今天主持都委會前受訪表示，容積沒有所謂要信託的問題，鼎越已經來辦理要把20%容獎先行取消，市府會按照這個程序來做。

