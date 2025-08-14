賴清德表態不同意核三重啟違行政中立？ 銓敘部：宣示政策態度

立法院司法法制委員會今討論行政中立相關議題。（記者楊綿傑攝）

2025/08/14 15:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統賴清德昨日表態將對核三延役公投，投下不同意票，遭到立委質疑違反行政中立，銓敘部長施能傑強調，總統不適用行政中立法，無違法問題，其發言僅是屬於對政策的宣示態度。

兼任民進黨主席的總統賴清德昨在出席黨中常會時，針對核電重啟議題提到2個必須及3個原則，並強調安全是科學問題，非公投能解決，也表達8月23日會去投票，並投下不同意票，立院司法法制委員會今也關注此事。

國民黨立委翁曉玲質疑，公務人員行政中立法並未規範到政務人員，這是目前行政中立法制最缺乏的一塊，賴清德總統的喊話是否違反行政中立法？是否違反行政中立？是否妨害公投的公平性、合理性，以及投票的行使？

施能傑回應，總統本來就不適用行政中立法，當然沒有違反行政中立法的問題，總統是代表作為一個國家元首，對公投立場的宣示、是民選總統對政策的態度宣示。

翁曉玲說，「如果做為民進黨黨主席說這句話，我沒意見，但如果做為一個總統說這句話，就嚴重違反行政中立」，同時也嗆施能傑「您對於國家機關重要職務利用職務名器對外發言，到底代表是誰的意見，跟一般法界學界想法不同」。

施能傑再回應，每個人對「行政中立」的見解不同，都予以尊重，但「行政中立」在行政中立法裡的規定是「積極參與政治活動」，而總統發言是屬於他的政策言論。

吳思瑤質詢時指出，政務人員對於政策表達立場是職責，如果賴清德總統不能對核三延役公投表達立場，那台北市長蔣萬安怎能跟民眾黨主席黃國昌見面時，說支持核三延役公投？那為什麼台中市長盧秀燕可說核三延役公投是給民眾一個新的選項，中央與地方適用的是同一個法律。

吳思瑤更批評，包括立法院長韓國瑜禁止進立法院的公民別罷免飄帶，卻縱容國民黨立委在議場前拉反罷布條。國民黨執政縣市如基隆市民政處長張淵翔、花蓮市民政處長明良臻等運用戶政系統協助藍營罷免，此外在桃園與花蓮都發生選舉公報夾帶反罷免文宣，國民黨才是行政不中立。

