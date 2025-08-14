智慧雨林計畫5年投45億元 南部先行再擴大到全國

行政院會14日通過「智慧雨林產業創生計畫」，自2025年至2029年推動，先以服務業及醫療產業為示範，明年將擴及到工業部門，規劃5年投入45億元。（圖由行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會14日通過「智慧雨林產業創生計畫」，自2025年至2029年推動，將協助中小企業朝向差異化、高值化、客製化方向發展，提升產品及服務的附加價值，將以南部地區為示範場域，並擴大到全國各地。經濟部說明，該計畫在今年開始推動，先以服務業及醫療產業為示範，明年將擴及到工業部門，規劃5年投入45億元，預估帶動提升4.8億元產值。

經濟部指出，今年先選定「智慧餐飲」與「健康照護」產業，針對產業面臨的問題及需求，由經濟部、數發部、國科會、教育部與全國各區學研機構密切合作，以跨部會及產學研合作方式，提供中小企業實用的數位及AI轉型方案，同時因應產業需求培育產業AI人才及校園AI人才，解決廣大中小企業面臨人才缺乏的問題，在少子化、高齡化的限制條件下，成功升級轉型。

經濟部中小及新創企業署長李冠志指出，該計畫自今年初就開始投入並推動，今年設定是示範計畫的推展，主要是針對健康照護，包括健康照護產、智慧農畜牧、智慧觀；以及智慧餐飲，像是智慧餐飲、智慧零售、智慧服務等，目前示範推動已選出16案，接下來將透過示範計加速擴散。

至於未來預期成效，李冠志表示，智慧餐飲部分，16案中將擴散觸及1000家，產值提升2.4億元；至於在健康照護部分則是選出11案應用將導入110家，產值提升2.4億元，透過AI應用提升照護機構的服務量能。

李冠志說明，示範推動聚焦南部重點產業，協助企業導入AI技術解決方案，發揮彈性與速度優勢，預計導入5500家，並進一步擴散，且依產業需求與技術實務，推動產學合作與AI課程，培育企業及校園AI人才，預計培育6000人次，並進一步擴大。

