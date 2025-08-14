為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》黃國昌稱柯解決大巨蛋困難 李四川︰過去已不重要了......

    台北市副市長李四川表示，大巨蛋的過去已經不重要了，重要的是好要更好，尤其是帶動台北的演唱經濟。（記者田裕華攝）

    台北市副市長李四川表示，大巨蛋的過去已經不重要了，重要的是好要更好，尤其是帶動台北的演唱經濟。（記者田裕華攝）

    2025/08/14 14:20

    針對黃國昌表態選新北 李四川回應每個人都有參選權利

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今（14）天首度對黃國昌將參選新北市長一事發聲，他說，每個人都有參選的權利，要為國家做事當然是好事；至於黃國昌說柯文哲擔任市長解決了很多大巨蛋困難的問題，李四川說，過去已經不重要了，重要的是讓大巨蛋好，再更好，尤其是帶動台北的演唱經濟。

    民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，隔天到台北市政府拜會台北市長蔣萬安，被視為國民黨熱門人選的台北市副市長李四川雖未現身，但蔣萬安也不忘提及說常跟「我們的『理工一哥』川伯」討論；昨天還說「不管川伯在哪裡，我都會把他『攬牢牢」」。

    李四川今天主持都委會前受訪，對黃國昌表態將參選新北市長一事表示說：「很好啊!」，每個人都有參選的權利，要為國家做事當然是好事。對於黃國昌洗白柯文哲解決很多大巨蛋難題，李四川則表示，大巨蛋的過去已經不重要，重要的是現在好還要更好，要能夠提供職棒最好的場地，尤其是帶動台北的演唱經濟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播