獨家》黃國昌稱柯解決大巨蛋困難 李四川︰過去已不重要了......

台北市副市長李四川表示，大巨蛋的過去已經不重要了，重要的是好要更好，尤其是帶動台北的演唱經濟。（記者田裕華攝）

2025/08/14 14:20

針對黃國昌表態選新北 李四川回應每個人都有參選權利

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今（14）天首度對黃國昌將參選新北市長一事發聲，他說，每個人都有參選的權利，要為國家做事當然是好事；至於黃國昌說柯文哲擔任市長解決了很多大巨蛋困難的問題，李四川說，過去已經不重要了，重要的是讓大巨蛋好，再更好，尤其是帶動台北的演唱經濟。

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，隔天到台北市政府拜會台北市長蔣萬安，被視為國民黨熱門人選的台北市副市長李四川雖未現身，但蔣萬安也不忘提及說常跟「我們的『理工一哥』川伯」討論；昨天還說「不管川伯在哪裡，我都會把他『攬牢牢」」。

李四川今天主持都委會前受訪，對黃國昌表態將參選新北市長一事表示說：「很好啊!」，每個人都有參選的權利，要為國家做事當然是好事。對於黃國昌洗白柯文哲解決很多大巨蛋難題，李四川則表示，大巨蛋的過去已經不重要，重要的是現在好還要更好，要能夠提供職棒最好的場地，尤其是帶動台北的演唱經濟。

