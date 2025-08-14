被卓揆批創造聲量 盧秀燕反嗆政院施滿意度創歷來新低

盧秀燕指政院施滿意度創歷來新低，籲儘恢復中央刪減或縮減已核定的一般性補助款。（中市府提供）

2025/08/14 15:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今（14日）出席行政院會，在討論事項追加預算時多次提總預算創新高，財劃法跟計畫型補助款等相關問題，因數度偏離主題，遭行政院長卓榮泰提醒「是討論事情、共同解決問題，不是創造聲量的」；盧秀燕強調，今年及明年中央總預算皆創歷史新高，但行政院的施政滿意度卻創下歷來同期新低，原因就在於中央刪減或縮減已核定的一般性補助款，「造成行政體系高度不滿」，她要向行政院爭取儘速恢復原有補助，更呼籲中央重建財政紀律、維護地方建設推動及全國公務人員士氣。

盧秀燕說，今年及明年中央總預算皆創歷史新高，但同時行政院的施政滿意度卻創下歷來同期新低，她分析，原因之一就在於各縣市政府近半年來接連收到中央部會通知，原先前一年已嚴謹核定的補助款項，卻在執行年度中途被臨時減碼甚至取消。

她說，公務體系長期有嚴謹的財政慣例與紀律，從基層起草公文、逐層審核到行政院核定，往往歷經1年以上準備，地方政府也依此編列預算、完成議會審查，甚至發包施工，「中央若臨時反悔，不僅影響工程進度，還使地方被迫額外籌措經費，造成行政體系高度不滿」。

盧秀燕指出，包括內政部、交通部、農業部、教育部等多個部會均有類似情況，全國各縣市皆感受衝擊；以台中市為例，一般性補助款已減少32億元，其他計畫型補助亦有落差，新內閣上任初期可理解對預算不夠熟悉，但必須立即修正此問題，「趕快把這種去年核定、今年卻縮減的補助全數恢復，包括一般統籌分配以外的計畫型補助，也要儘速恢復」。

盧秀燕說，中央在追加預算及風災特別條例執行過程中，應秉持「從寬從速」原則，避免刁難、拖延與過度苛刻，讓地方政府能專注推動建設、服務民眾，並維護地方合作關係。

