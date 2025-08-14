院會討論追加減盧秀燕屢發言總預算...卓揆制止：非來創造聲量

台中市長盧秀燕今天親自出席行政院會，向行政院長卓榮泰反映地方財政問題，卓揆認為她發言偏離主題，故出聲制止：「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的」。（圖由行政院提供）

2025/08/14 14:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今（14）日於院會討論「中央政府總預算追加預算案」，其中包含直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，台中市長盧秀燕也親自列席院會，並向行政院長卓榮泰反映地方財政問題，盧秀燕在討論過程，多次提及總預算創新高，以及「財劃法」、計畫型補助款等相關問題，卓揆認為她發言偏離主題，故制止表示：「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的」。

行政院今討論通過114年度中央政府總預算追加預算案，共計編列878億餘元，其中包含直轄市及縣市政府一般性補助款636億餘元。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人李慧芝於院會後記者會轉述，院會討論事項討論追加預算時，盧秀燕突然發言，提到總預算創新高，以及「財劃法」、計畫型補助款等相關問題，當時卓揆回應，不只是今年度的中央政府總預算創新高，6都也創新高，但中央增加歲出2800億元是因應推動新型計畫，最後仍遭立法院刪除2075億元，另明年還要依照新的「財劃法」再分給地方3700多億元。

卓揆強調，「中央不是魔術師」，所以中央與地方應該進行討論，但當時院會在進行有關追加預算的討論事項，因此提醒盧秀燕，應該就追加預算部分來回應，而盧稱不反對，但後續又提到總預算、「財劃法」以及計畫性補助款等議題，再度偏離主題，卓揆只好制止盧秀燕的發言，並強調「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的」。

李慧芝說，包括新北市、桃園市、台北市的副市長在會議當中，也提出對「財劃法」與計畫性補助款的問題，但他們都是在臨時動議提出，尊重議程安排。卓揆也說，財劃法的確會影響明年度中央政府總預算編列，地方會增加許多財源，因此行政院會迅速召開會議，共同討論事權是否要重新分配。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法