增加國防預算助關稅談判？ 蘇紫雲：重要場邊籌碼

2025/08/14 15:15

〔記者方瑋立／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，美方聚焦國安議題的232條款，尤其是針對半導體產業的調查是關鍵。針對多名立委關切我國提升國防預算至GDP 3%以上、增加對美軍購等目標是否有助關稅談判，國防院學者蘇紫雲今（14）日受訪指出，雖然國防預算不會成為談判桌上的直接條件，但在川普等美方決策者權衡經濟、政治與區域安全時，仍屬重要的「場邊籌碼」，可增加談判的說服力。

立法院外交及國防委員會今天邀請相關部會報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。包括民進黨立委羅美玲、國民黨立委馬文君、賴士葆等立委今天關切國防預算提升是否對關稅談判有助益，馬文君強調，若談判內容不含國防預算，最終不應納入相關條款。

蘇紫雲今天接受本報訪問表示，川普作為企業家，重視合約的權利義務對等，未必是實際金額；這是一種政治經濟學邏輯。以北約為例，成員國將國防預算提高至5%，後續經貿談判就相對順利，顯示國防安全與經貿之間存在關聯。

他強調，在經貿談判中確實不會直接以國防預算作為談判課題，但國防投入會產生間接輔助效果，特別是半導體產業豁免議題在232條款中本質上是國家安全問題，因此相關表現將被納入美方總體考量。

蘇紫雲指出，談判過程中不可能明講「多買多少武器就降關稅」，這不是直接交換條件。但當美方衡量經濟、政治與區域安全時，國防決心會增加對台灣的信心。目前台灣對美軍購額尚未計入貿易順差額度，政府已向美方表達希望納入評估。

蘇紫雲強調，提升國防預算的首要目的是保障自身安全，這是最根本的；同時也能作為談判的場邊籌碼，提升說服力，並帶動國內部分產業升級與經濟效益。

據悉，美國「232條款」是「貿易擴張法」中的國安審查機制，授權總統在認定進口產品威脅美國國家安全時，可採取加徵關稅或進口限制等措施。半導體產業的豁免與否正屬於此範疇，其關鍵不僅在於貿易利益分配，更涉及美國關鍵產業供應鏈安全與戰略優勢。因此，防衛政策與安全承諾雖非談判桌上的直接條件，仍可能影響美方在232相關措施上的評估與態度。

