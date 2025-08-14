立院初審「行政區劃程序法」 要求政院2026年7月前上路

立法院內政委員會今天繼續審查《行政區劃法》，朝野歷經3個小時討論後達成共識，該法定名為「行政區劃程序法」。（記者李文馨攝）

2025/08/14 14:28

〔記者李文馨／台北報導〕內政部自1992年推動行政區劃立法，但至今逾30年尚未完成立法程序。立法院內政委員會今天繼續審查相關草案，朝野歷經3個小時討論後達成共識，該法定名為「行政區劃程序法」，並通過附帶決議，要求行政院應於2026年7月1日前實施。

對於行政區劃定義，初審草案明定4情形，指直轄市、縣市或鄉鎮市區之新設、廢止或調整，如劃分一行政區域為二以上之行政區域；合併二以上行政區域之一部或全部為一行政區域；劃分一行政區之一部併入另一行政區域；其他有關行政區域之調整。

初審草案規定，行政區劃應配合國土整體規劃，並考量7項因素，包含人口規模及成長趨勢；自然及人文資源之合理分配；山川、湖泊、海岸及海域之分布；族群特定及人文歷史脈絡；都會區、生活圈或生態圈之歸屬；選舉區之劃分；其他影響地方治理之事項。

草案也規範不同行政區劃計畫的擬定機關，並增訂人民或團體就其戶籍、登記所在地之行政區域，得向前項該管機關提出行政區劃建議。

草案明定，各級主管機關為審議行政區劃計畫，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成行政區劃審議會，以合議方式辦理。其中學者、專家及社會公正人士人數，不得少於總數三分之一。成員任一性別不得少於總數三分之一。但涉及原住民族地區者，原住民族專家學者及當地部落代表不得少於總數三分之一。

在施行日期部分，草案明定，本法施行日期由行政院定之。不過，委員會最後也通過附帶決議，行政區劃程序法自公布後，行政院應於中華民國115年7月1日前實施，內政部應儘速研訂相關子法，並每3個月將研訂進度函知立法院內政委員會。

國民黨籍召委牛煦庭表示，他從擔任桃園市議員時期就非常關注跨域治理議題，對於選區龜山多有與新北市交界之處，但往往淪為施政末梢，亟待加強治理及跨域整合，因此將行政區劃立法工作列為選舉公報上的政見之一。

牛煦庭指出，行政區劃程序法僅是建立行政區域調整的遊戲規則，因此在法律施行之後，並不會立刻造成行政區域的變動，而是讓行政機關得以依照法律的規定逐步擬訂計畫、公開展覽、辦理公聽會等程序，法律中也相當程度確保了民眾參與的權利，由各界共同探討，為提升地方治理品質找解方。

