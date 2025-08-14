換人失控！陳佩琪咆哮法庭 審判長厲聲：她是誰、拘束她

京華城案今開庭，出席旁聽的柯文哲妻子陳佩琪（中）失控咆哮法庭，庭後陳佩琪情緒激動，落淚步出法庭。（記者廖振輝攝）

2025/08/14 14:16

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今天開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，傳喚北市都委會前委員白仁德作證，庭訊結束後，審判長江俊彥宣布「退庭」後，柯文哲的妻子陳佩琪突然失控高喊「請問他（柯文哲）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！」，江俊彥立即厲聲指著戴著口罩的陳，向法警說「她是誰？把她拘束起來！」並要求記明筆錄，若再繼續叫囂，將禁止她旁聽。

柯文哲7日出庭在休庭時情緒失控，衝著檢察官爆粗口，怒吼「X，你是不是（檢察官）林俊言的小弟？林俊言現在就是靠辦我升官！」、「去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」，並怒摔卷證及水瓶，引發騷動。沒想到今天換旁聽的妻子陳佩琪失控，在退庭時咆哮。

江俊彥說，雖然已退庭，但法官仍須維持法庭秩序。法警隨即將陳佩琪扶出法庭，至法庭外的廊道上休息，但並未將她拘束或上銬，陳佩琪就坐在沙發上哭泣、淚流滿面；同時間，法庭內，柯文哲眼看妻子失控，未發一言，隨即被法警上銬，帶下樓回到候審室。

由於江俊彥當庭說，未來要禁止「她」旁聽，柯的律師鄭深元連忙求情，解釋這位婦人就是柯文哲的妻子，情緒一時不穩定，希望不要將她的姓名記明於筆錄，江俊彥才知該女是陳佩琪，隨後向書記官表示不須記名，但筆錄仍須記錄有發生旁聽民眾咆哮法庭的事，隨後正式退庭。

陳佩琪在法庭外哭泣約20分鐘，才由隨行人員陪同離開法院。

