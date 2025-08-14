馬文君稱關稅談判不可納國防預算 綠委：解讀片段資訊易失準

2025/08/14 13:57

〔記者方瑋立／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，聚焦國安議題的232條款是否納入為其中關鍵。國民黨立委馬文君今（14）日質詢時，緊咬行政院副院長鄭麗君日前說「談判團隊已向美方表達賴總統公開宣示台灣國防預算目標，因此在談判中無進一步討論」，堅持國防預算不可納入最終條款。對此，民進黨立委王定宇會後受訪表示，與美方軍售頻繁磋商中，呼籲勿以片段訊息詮釋，容易失準且讓前線談判人員陷入困境，影響國家整體利益。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。民進黨立委羅美玲、國民黨立委賴士葆、馬文君等多名立委關切我國提升國防預算、增加對美軍購等目標，是否有被納入談判考量。

馬文君：關稅談判若不含國防預算 不應納入最終條款

馬文君質詢說，美媒報導川普利用貿易協定要求世界各國增加國防預算，不過鄭麗君在記者會上說，已向美方表達總統宣示國防預算要達到3%GDP以上目標，因此在談判中沒有進一步討論，這代表談判過程中沒有，未來也不應該納入談判最終條款中。

馬認為，行政團隊跟談判代表已經逾越權責說預算多少，其實這個不是行政團隊或誰說了算，所有預算還是必須經過立法院。她質疑，否則沒有談判還寫入，是美國說了算嗎？既然沒有談判就不應寫在裡面，若寫入條款是否生效？她並批評，一開始把台積電、買天然氣、軍售款、採購金額等底牌都亮了，到現在還在暫時性談判。

外交部次長陳明棋回應，相關談判結果若牽涉預算審查，一定遵循相關規定透過立法院來決定，依照其性質，談判後條款生不生效還是要由立法院來審議。 經貿辦副總談判代表顏慧欣也在回答其他立委時說明，台美談判基本上比較沒有觸及軍售這一塊，主要在貿易議題上。

王定宇：台美軍售談判相當頻密 若額度可納入貿易赤字有助談判氣氛

對此，民進黨立委王定宇會後接受本報訪問時說，正確說法應是台灣對美軍售金額可納入降低貿易赤字的考慮，而非直接以「買武器換關稅優惠」。台灣長年是美國貿易順差前三名，過去對美軍購未計入貿易額度，我方已請美國財政部納入考量。

他強調，提升到3%GDP的國防預算如何運用，首要考量是提升台灣本身的國家安全，對美軍事採購與合作談判「談得可密集了」。目前的對美採購，並非承諾買多少軍品就降多少關稅，而是在強化國安的前提下，若軍購可納入貿易額度、減少赤字，將有助談判氣氛。

王定宇呼籲，在複雜的國際局勢及重要談判關稅下，不應為黨派利益，以片段訊息詮釋全部，不但容易失準，也恐令前線談判人員陷入困境，對國家整體利益、台灣產業界都不好，「就算不幫忙，也應稍微冷靜」。

王說，行政部門日後也應依程序向國會報告與核准，至於軍購額度能否計入貿易赤字，他重申目前仍在磋商中，且與特別預算項目、未來台美軍事合作都有關，「談判相當多，相當密集」。

