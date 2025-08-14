從「內心交戰」到普發現金 政院政策大轉彎今終定案

行政院今（14）日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案。而行政院7日原打算先提特別預算案，當天卻臨時撤案，今天改提特別條例修正，希望先處合法合憲的問題。（資料照）

2025/08/14 14:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今（14）日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案。而行政院7日原打算先提特別預算案，當天卻臨時撤案，今天改提特別條例修正，希望先處合法合憲的問題。

726大罷免慘敗，「普發現金」議題被檢討，行政院長卓榮泰在投票前親上火線，7月17日出面召開記者會，強調舉債普發現金1萬元，「內心非常交戰」。由於7月31日是行政院對於特別條例覆議最後期限，政院決定不覆議，但仍強調要在適當時機提出釋憲。

事實上，在726大罷免後，行政院就決定要清理普發現金的戰場，本報在8月3日的頭版獨家報導行政院政策轉彎，將普發現金，但另提排富條款修法，並於7日院會送出，行政院原也以排富條款作為特別條例修法的規劃。

不過，消息一出，綠營對普發現金議題炸鍋，對於合憲性問題、排富、金額等議題激辯，立法院民進黨團8日召開黨團會議，席間砲聲隆隆，開會時間長達90分鐘，黨團會議爭執聲屢屢傳出門外，引發關注。

而兼任民進黨主席的總統賴清德，上週也擴大邀集府院黨高層與立法院民進黨團7長溝通，由行政院研議一套「既回應民意且合法合憲的方案」，行政院因此今天先提出特別條例修正，之後才會根據新修正的特別條例，提出特別預算案，送立法院審議。

黨政人士多次解釋，立法院大幅增加政府歲出，本來就是違法、違憲，行政院提出普發現金才屬合法。如行政院提出的修正案能順利通過，特別預算可再重新編列送出，未來就可依照行政院版普發現金。普發現金支持與反對聲音，行政院都要傾聽，也必然要適時回應社會的要求。

