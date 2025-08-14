為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷游志工暴雨中站路口影片吸42.4萬人次觀看 志工發現一現象

    「去游除垢」罷團志工在南投市東閔路、南營路口舉牌遇暴雨。（「去游除垢」罷團提供）

    「去游除垢」罷團志工在南投市東閔路、南營路口舉牌遇暴雨。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/14 15:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「去游除垢」罷免游顥志工石育民等人，11日傍晚站路口突遇暴雨，志工們舉牌淋雨不退，很多人看了不捨，石育民將影片放上臉書，3天吸引42.4萬人次觀看，點開主控板發現，觀看者65歲以上占近30%，55-64歲近29%，18-24歲只占0.9%，他笑說，臉書真的是老人在用。

    「去游除垢」、「All罷馬」、「草屯罷馬志工」、「南投公民會社」半個多月來持續為罷馬、罷游站路口、夜市，「去游除垢」罷游志工更每天傍晚都會在中興、南投一帶站路口，本週一在東閔路、南營路口舉關東旗和宣傳板，突然下起暴雨，石育民和另名志工沒帶雨具，但決定不退，繼續在雨中舉牌、舉關東旗。

    負責記錄的志工拍下照片和影片，邊拍邊流下眼淚，當晚石育民把影片貼到自己的臉書，並寫下「雨很大，不過對我們來說是習慣了，只是希望不要浪費每一天，只是希望多一點人看到，我們還在。」，獲得近700次分享轉傳，也引來大批網軍攻擊，攻擊留言多到刪都刪不完，石育民只好設定「追蹤者和朋友才可留言」。

    石育民指出，因為要設定留言對象才點開主控板，也才發現觀看者的年齡分布圖，觀看者中65歲以上和55-64歲，各達29.8%和28.9%；45-54歲占20.7%；35-44歲占13%；25-34歲占6.5%，18-24歲僅0.9%。

    石育民說，這幾年聽到的都是年輕人不在臉書「活動」，此次看了主控板的數據，果然獲得印證。

    「去游除垢」志工石育民（右）和另名志工，暴雨中舉旗、舉牌不退縮。（「去游除垢」罷團提供）

    「去游除垢」志工石育民（右）和另名志工，暴雨中舉旗、舉牌不退縮。（「去游除垢」罷團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播