罷游志工暴雨中站路口影片吸42.4萬人次觀看 志工發現一現象

「去游除垢」罷團志工在南投市東閔路、南營路口舉牌遇暴雨。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/14 15:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「去游除垢」罷免游顥志工石育民等人，11日傍晚站路口突遇暴雨，志工們舉牌淋雨不退，很多人看了不捨，石育民將影片放上臉書，3天吸引42.4萬人次觀看，點開主控板發現，觀看者65歲以上占近30%，55-64歲近29%，18-24歲只占0.9%，他笑說，臉書真的是老人在用。

「去游除垢」、「All罷馬」、「草屯罷馬志工」、「南投公民會社」半個多月來持續為罷馬、罷游站路口、夜市，「去游除垢」罷游志工更每天傍晚都會在中興、南投一帶站路口，本週一在東閔路、南營路口舉關東旗和宣傳板，突然下起暴雨，石育民和另名志工沒帶雨具，但決定不退，繼續在雨中舉牌、舉關東旗。

負責記錄的志工拍下照片和影片，邊拍邊流下眼淚，當晚石育民把影片貼到自己的臉書，並寫下「雨很大，不過對我們來說是習慣了，只是希望不要浪費每一天，只是希望多一點人看到，我們還在。」，獲得近700次分享轉傳，也引來大批網軍攻擊，攻擊留言多到刪都刪不完，石育民只好設定「追蹤者和朋友才可留言」。

石育民指出，因為要設定留言對象才點開主控板，也才發現觀看者的年齡分布圖，觀看者中65歲以上和55-64歲，各達29.8%和28.9%；45-54歲占20.7%；35-44歲占13%；25-34歲占6.5%，18-24歲僅0.9%。

石育民說，這幾年聽到的都是年輕人不在臉書「活動」，此次看了主控板的數據，果然獲得印證。

「去游除垢」志工石育民（右）和另名志工，暴雨中舉旗、舉牌不退縮。（「去游除垢」罷團提供）

