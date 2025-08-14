為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    批綠營附和藍白普發現金 鍾年晃：賴清德提前進看守階段

    媒體人鍾年晃。（資料照）

    2025/08/14 14:10

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應台美關稅變局，行政院會今（14日）通過韌性特別條例修正草案，依據立法院通過條文規劃普發現金1萬元。對此，媒體人鍾年晃批評，中央政府財政困窘，卻還附和藍白普發現金，根本是政治自殺行為，無異提前宣布總統賴清德進入「看守階段」，建議行政院乾脆改名「立法院行政局」。

    對於行政院普發現金相關規劃，鍾年晃今透過臉書直言，普發現金萬萬不可，他堅決反對現在普發，因為這是一種政治自殺行為。藍白聯手在726前通過每人普發現金1萬，明眼人都知道就是一種詐騙。行政院當時說此舉違憲、要舉債發金違反財政紀律。

    鍾年晃說，沒想到，726之後一切都變了，行政院開始考慮要普發，好像突然之間不違憲了，舉債也不是問題了。而且要設法「解決憲法紛爭」。由行政院主動提修正案，閃過憲法70條立法院不得增加預算的障礙。這種作法無非是唾面自乾，自己打臉給對手欣賞。

    觀察經濟現況，鍾年晃指出，台股已來到24000點，國內經濟動能依然強勁，現階段台灣經濟面最大的變數是與美國關稅談判，但這不是普發現金可以解決的問題，反而政府手上應該保留更多資源因應未來的變局。風災重建條例、下會期軍購特別預算、明年國防預算要達GDP3%，加上財劃法從中央拿走3800億，明年總預算需要舉債因應。中央政府財政已經困窘，卻還附和藍白普發現金，根本就是敗家子。

    鍾年晃說，行政院決定依照藍白設定的戰場普發現金，就是一種政治自殺。因為民進黨得不到任何政治紅利，換來的只有藍白兩黨奚落，他們支持者不會感謝「政府德政」。民進黨支持者更會搥胸頓足，憤恨所託非人。

    鍾進一步示警，這次讓藍白得逞，將來他們只會需索無度，民進黨都買單嗎？如果不論是否合法、合理都照立法院決議辦理，行政院乾脆改名「立法院行政局」算了執政團隊不要誤判情勢，天真的以為委屈可以求全，那不過是痴人說夢。因為藍白真正想要的是2028的中央政權，現在掣肘、杯葛只是手段而已。

    鍾年晃並呼籲，行政、立法兩權是互相制衡，立院生態朝小野大的事實，到下次改選前無法改變。但是過去一年多來，行政權把自己做小了，才會讓立法權獨大。如果這次再讓步，無異提前宣布賴總統已經進入「看守階段」。

