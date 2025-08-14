為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    幕後》政院提案推普發一萬 三方向定調、三不可行成關鍵

    行政院今（14）日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，預算上限增加至5900億元，包含普發現金1萬元。（資料照）

    行政院今（14）日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，預算上限增加至5900億元，包含普發現金1萬元。（資料照）

    2025/08/14 13:41

    〔記者陳昀／台北報導〕行政院會今通過韌性特別條例修正草案，將匡列上限調高至新台幣5900億元，並將普發現金1萬元調整為特別預算公布後1個月內執行、7個月內發放完畢。據了解，基於區域立委面臨壓力、關稅因應在即，加上「三不可行」，因此政院主動提出修正案，朝三方向執行。

    黨政人士指出，目前公告的特別條例有三大執行困難點，首先，立法院藉由立法程序新增預算是違憲不可行的；其次，明定預算金額的部分，忽略編列行政作業費用等；第三，限制十月底前發完，作業時間來不及，過去經驗難以2個月內發完。

    對於部分支持者質疑政院轉彎或妥協，據了解，關鍵在於區域立委有壓力，關稅因應在即，民進黨立委上週在立法院黨團的會討論後，建議三方向，希望行政院「應在合憲狀況下發」、不排富、增加弱勢照顧。

    黨政人士透露，基於民進黨團建議，因此行政院主動提條例修正案，加碼弱勢補助，對普發現金條文調整，此修正案由政院發起以解決違憲爭議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播