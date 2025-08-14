幕後》政院提案推普發一萬 三方向定調、三不可行成關鍵

行政院今（14）日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，預算上限增加至5900億元，包含普發現金1萬元。（資料照）

2025/08/14 13:41

〔記者陳昀／台北報導〕行政院會今通過韌性特別條例修正草案，將匡列上限調高至新台幣5900億元，並將普發現金1萬元調整為特別預算公布後1個月內執行、7個月內發放完畢。據了解，基於區域立委面臨壓力、關稅因應在即，加上「三不可行」，因此政院主動提出修正案，朝三方向執行。

黨政人士指出，目前公告的特別條例有三大執行困難點，首先，立法院藉由立法程序新增預算是違憲不可行的；其次，明定預算金額的部分，忽略編列行政作業費用等；第三，限制十月底前發完，作業時間來不及，過去經驗難以2個月內發完。

對於部分支持者質疑政院轉彎或妥協，據了解，關鍵在於區域立委有壓力，關稅因應在即，民進黨立委上週在立法院黨團的會討論後，建議三方向，希望行政院「應在合憲狀況下發」、不排富、增加弱勢照顧。

黨政人士透露，基於民進黨團建議，因此行政院主動提條例修正案，加碼弱勢補助，對普發現金條文調整，此修正案由政院發起以解決違憲爭議。

