普發現金政策大轉彎 政院：社會需要更多支持

2025/08/14 13:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院對於普發現金為何政策大轉彎？行政院發言人李慧芝今（14）日在行政院會後記者會面對媒體提問時仍重申，預算編列與提案是行政權，政院必須要提出修正案才能合憲來發放，符合憲政規範。而朝野立委也都有反映民意，再加上各行各業接連遭到包括美國關稅與風災、水災影響，產業需要更多協助，社會需要更多支持，因此普發現金不設門檻，另外弱勢的照顧會再加碼。

行政院今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，新增加強支持產業、照顧弱勢族群、強化電力系統及發放現金作業所需新增經費，匡列上限調高至5900億元，較立法院7月通過的三讀條文5450億元增加450億元，其中200億元為強化電力系統、200億元為第二期擴大產業支持、10億元為普發現金作業、40億元為加碼弱勢照顧。

行政院長卓榮泰在院會中裁示，並未特別論述普發現金政策，他僅表示，台美間關稅談判尚未底定，為即時支應需求，針對產業支持相關措施預留後續編列特別預算額度，以配合關稅談判進度，加強對產業支持、擴大協助範圍、支援各產業需求，並依產業穩定所需，增列強化電力系統項目。

此外，卓揆指出，為加強照顧弱勢族群、提供關懷服務，強化民生韌性，本修正案編列發放現金作業所需相關經費，並修正發放現金作業之執行期間，以確保發放現金作業依法可行。

卓揆表示，本修正案經費上限為5900億元，可分期編列特別預算。為妥善因應國際情勢，請各部會加強溝通，盡速完成法案修正程序，以強化國家韌性，及時給予產業及國人支持。

