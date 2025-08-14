為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普發現金政策大轉彎 政院：社會需要更多支持

    行政院對於普發現金為何政策大轉彎？行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，社會需要更多的支持。（記者鍾麗華攝）

    行政院對於普發現金為何政策大轉彎？行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，社會需要更多的支持。（記者鍾麗華攝）

    2025/08/14 13:34

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院對於普發現金為何政策大轉彎？行政院發言人李慧芝今（14）日在行政院會後記者會面對媒體提問時仍重申，預算編列與提案是行政權，政院必須要提出修正案才能合憲來發放，符合憲政規範。而朝野立委也都有反映民意，再加上各行各業接連遭到包括美國關稅與風災、水災影響，產業需要更多協助，社會需要更多支持，因此普發現金不設門檻，另外弱勢的照顧會再加碼。

    行政院今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，新增加強支持產業、照顧弱勢族群、強化電力系統及發放現金作業所需新增經費，匡列上限調高至5900億元，較立法院7月通過的三讀條文5450億元增加450億元，其中200億元為強化電力系統、200億元為第二期擴大產業支持、10億元為普發現金作業、40億元為加碼弱勢照顧。

    行政院長卓榮泰在院會中裁示，並未特別論述普發現金政策，他僅表示，台美間關稅談判尚未底定，為即時支應需求，針對產業支持相關措施預留後續編列特別預算額度，以配合關稅談判進度，加強對產業支持、擴大協助範圍、支援各產業需求，並依產業穩定所需，增列強化電力系統項目。

    此外，卓揆指出，為加強照顧弱勢族群、提供關懷服務，強化民生韌性，本修正案編列發放現金作業所需相關經費，並修正發放現金作業之執行期間，以確保發放現金作業依法可行。

    卓揆表示，本修正案經費上限為5900億元，可分期編列特別預算。為妥善因應國際情勢，請各部會加強溝通，盡速完成法案修正程序，以強化國家韌性，及時給予產業及國人支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播