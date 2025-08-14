國際「慰安婦」紀念日 馬英九批民進黨政府噤聲

前總統馬英九。（資料照）

2025/08/14 14:13

〔記者施曉光／台北報導〕今天是國際「慰安婦」紀念日，前總統馬英九於臉書發文批評日本政府，即使「慰安婦」是性奴隸的犯罪事實已成全球共識，迄今仍不願坦然面對、承認錯誤，他還說，更令人憤怒的是，連在台灣都還有人宣稱慰安婦是出於自願，痛批這種態度及言論極不道德。

此外，馬英九也批判民進黨政府，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，還刻意刪除「慰安婦」歷史、淡化台灣人抗日史實，是對台灣慰安婦受害者的二度傷害。

馬英九說，2021年11月蔡英文任內的外交部在預算案中，逕自刪除「向日本索償臺籍慰安婦受害人補償費」爭取權益的字樣，對日本政府卑躬屈膝，讓人不齒，而賴清德總統有時間去搞勞民傷財、撕裂國人的大罷免，卻對慰安婦不聞不問，只會搞政治鬥爭，卻無能也無心為被外侮欺凌的慰安婦阿嬤們爭取權益。

此外，馬也質疑，最近台積電核心技術機密被日本公司竊取，賴政府毫無作為，「這種對日本卑躬屈膝，對慰安婦冷漠殘忍的作為，實在愧對國人的付託！」

馬英九表示，今年是抗戰勝利80週年，也是台灣光復80週年，10年前的今天，時任日本首相的安倍晉三曾對二戰時日本政府在亞洲各國的侵略與殖民，公開道歉，但對於慰安婦，只說大戰期間有許多婦女的尊嚴與榮譽，受到極大傷害，就是不道歉，他誠摯期盼現任日本首相石破茂能有不同做法，讓世人看到日本人面對這段慘痛歷史的誠意與勇氣，日本政府並應對我國慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。

