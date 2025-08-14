黃國昌跳針質詢廉政署 林志潔：不要鬧了 還有重要民生法案要處理

黃國昌又跳針質詢廉政署，陽明交大法律學者林志潔籲黃國昌不要鬧了，還有重要民生法案要處理。（照片取自林志潔臉書）

2025/08/14 13:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席黃國昌今天在立法院再度質詢廉政署，有關行政中立權限的質疑。對此，陽明交大法律學者也擔任新竹雙罷發言人的林志潔今天發文指出，黃國昌再度糾結在廉政署數月前發給她的函文中有「新竹市政府違反行政中立的字眼」，是超過廉政署的職掌權限，且不斷重複跳針要求廉政署回答。她認為黃國昌的質詢令人傻眼，也籲黃國昌別鬧了，還有更重要的民生法案要處理。

林志潔說，行政中立法的主管機關固然是銓敘部沒錯，但法規主管機關跟檢調廉政法院等司法機關認定事實是不衝突的，例如檢察官可能在調查詐欺貪污的案件，發現公務員不但涉犯貪污，也因為貪污而偏袒了行賄者，難道只因為銓敘部是法規主管機關，檢察官就不能在起訴書內寫出「被告因收受賄款有所偏袒，違反行政中立」等字句嗎？她認為黃國昌這種法學理解，真的讓人匪夷所思。

她說，這跟著作權法的主管機關是經濟部，但檢調法院當然可以認定行為人是否有著作權違法的刑事責任一樣。她籲黃國昌不要鬧了，同一事件都質詢這麼多次了，難道沒有更重要的國家民生法案要處理嗎？

