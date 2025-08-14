矮化台灣座位被批 長崎市解釋「依大使順位排列的結果」

駐日代表李逸洋出席長崎原爆祈念和平儀式，座位被安排在各國使節後方的「國際非政府組織」區，而且未獲配戴胸花。（駐日代表處提供）

2025/08/14 12:56

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕駐日代表李逸洋9日出席在長崎舉辦的原爆80周年和平祈念儀式，座位被安排在「國際非政府組織」而非使節區，李逸洋事後以新聞稿批判中國在背後施壓。產經新聞報導，長崎市的原爆被爆對策調查課解釋，沒有「國際非政府組織」的座位之分，嚴格來說都是屬於外國席區域。優先考慮的是外務省名單上的特命全權大使本人，其次是臨時大使或書記官，依此順位排列，結果台灣位於其後而已。

李逸洋出席長崎紀念儀式，不但座位被矮化，也沒有像其他使節別有胸花。相較於他出席廣島紀念儀式，不但座位被排在使節區，與美國駐日大使葛拉斯僅隔了數張椅子，而且配戴的胸花也和其他使節一樣，沒有差別。

請繼續往下閱讀...

由於長崎市從一開始就對台灣要求參加，表現出消極的態度，李逸洋知道可能會被矮化的風險，仍決定參加。他事後也透過代表處官網說明看法，台灣基於向世界傳達追求和平的決心，多年來努力積極爭取參與此一重要國際和平活動的機會，藉以展現台灣與國際社會緊密相連、致力於全球和平的立場與誠意，因此認為台灣代表團儘管遭到矮化待遇，但仍決定出席。

李逸洋批判追逐核武的中國在和平紀念典禮背後打壓全心追求和平的台灣，令人深感遺憾。他也透過新聞稿強調，台灣絕非「國際非政府組織」，而是一個活躍於國際舞台的「主權國家」。

產經報導中也提到，2012年民主黨野田佳彥政府時期舉辦的日本東北大地震追悼儀式，台灣代表被安排在「民間代表」的區域，而且並未被納入「指名獻花」的唱名名單中。台灣對地震捐款高達250億圓，野田政府的做法引起日本民眾的不滿和批評，他在國會中對此表示歉意。隔年政黨輪替，安倍晉三政府邀請台灣代表參加追悼式，並唱名台灣代表上台獻花，中國以缺席抗議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法