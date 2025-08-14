黃國昌喊可往地表下挖約「一座玉山」深度放核廢料 林月琴：胡扯、講幹話

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/08/14 13:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌13日代表正方出席核三重啟公投第4場意見發表會，批評民進黨用「核燃料棒放誰家」來恐嚇人民。對此民進黨立委林月琴表示，核三公投的爭議激起越來越多公共討論，但是黃國昌委員在辯論會上的說法實在令人搖頭。

林月琴在臉書PO文表示，黃國昌委員建議台灣利用嶄新的「深孔地質處置」技術，把高階核廢料注入地表下3到5公里深的結晶岩層，利用天然地質屏障進行長期隔離——這是什麼概念？地表下3到5公里深，就等於是往地底下挖出一座玉山的深度，大家想想，可行嗎？事實上現在國際上應用這套技術處置核廢料的國家是芬蘭，只挖了450公尺。

​

林月琴指出，核廢料的安置問題，一直都是討論核電時的重大爭點，黃國昌委員在全國辯論會提出這樣沒有可行性的說詞來幫核三辯護，根本就是一本正經講幹話。他的這些幹話如果真的實行，那勢必嚴重傷害台灣地質，是拿台灣整座島的安全來賭，而且，專業民間團體全國廢核行動平台也針對黃委員的發言，發聲明指出，深孔地質處置技術並不是像黃國昌委員描述的那樣「已成熟並成為主流」。

​

林月琴續指，根據聲明內容，深孔地質處置技術其實「早在1957年便被提出，但直至今日仍未臻成熟，且如何確保廢棄物在數百年至數千年的時間尺度內保持安全隔離，仍缺乏實證基礎。且不論是DBD還是DGD，都必須依賴極為穩定的地質條件（避免地震、火山、地下水滲流等威脅）並需要長期監測與多世代管理。」一天到晚都在地震的台灣，哪來的「地質穩定」條件去做到？

​

林月琴分析，如果要照黃國昌委員說的那樣去處理核廢料，即使不談這項技術已經面世快70年但還不成熟、也不談「在地底下挖出玉山深度」的工程難度，光是台灣位處斷層帶的地質條件，火山、地震這麼多，充滿不穩定性，再把核廢料埋進去，簡直是拿台灣整座島的安全來賭。

​

林月琴直言，而且黃國昌根本是睜眼說瞎話，他只是把問題從「核廢料要放在哪裡？」，變成了「放核廢料的洞要挖在哪裡？」。這一點，黃國昌會不知道嗎？他心知肚明，但他就是故意來對著全國人民胡扯、講幹話。

