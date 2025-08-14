缺席公辦電視罷免說明會 林思銘：審查「所得稅法」修正案分身乏術

國民黨立委林思銘陣營表示，他今天在國會為全國民眾的利益在努力，所以忍痛缺席公辦罷免案的電視說明會。（林思銘陣營提供）

2025/08/14 12:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣第2選區立委林思銘今天早上缺席公辦罷免案的電視說明會，改用新聞稿方式強調他原本盡力安排時間，希望能在出席立法院財政委員會審查「所得稅法」修正案之餘，仍能趕赴兩邊兼顧。然而，由於財委會條文審查進度緊湊且關乎全民權益，實在無法臨時抽身，深感遺憾。

林思銘說，在電視說明會舉行前夕，罷團法定領銜人疑似與罷團之間有鬧不合狀況，以及罷團也臨時更換對外媒體聯絡人，種種跡象令人不得不合理推測，罷團內部已是亂成一團。

他說，竹2罷團法定領銜人謝婷婷昨天在社群平台（Threads）上發文，洋洋灑灑地訴說這段期間的心路歷程、退出罷團運作及退出群組的緣由，還有壓倒罷團成員之間理智線，致使分裂的導火線。

他表示，這篇文章看下來除了有向其支持者討拍取暖的動機外，也具備政治操作的煙霧彈性質。更重要的是，凸顯新竹縣第2選區的這場惡罷根本就是完全不具備任何正當性，就是基於選不贏就翻桌，充斥著滿滿的惡意政治操作，最終才導致這些原本具有共同理念而結合的人，走到公開互撕的情狀。

反觀所得稅法修正案事關全國稅制改革與人民荷包，影響廣泛，必須在委員會中逐條審查，確保修法方向能減輕民眾負擔、促進經濟發展。作為民選立委，他的本分就是要守在第一線，把關每一條攸關民生的法條，這才是對選民最負責任的行動，所以最後忍痛棄權缺席。

