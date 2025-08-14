展現對罷團志工尊重 謝婷婷今現身公辦罷免案說明會

竹2罷團領銜人謝婷婷說，站在公辦電視說明會是她為竹二選區公開做的最後一件事。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第2選區「撕除惡銘」罷團外傳分裂，一度讓人以為領銜人謝婷婷不會現身今天縣選委會舉辦的罷免案公辦電視說明會，但她最後驚喜亮相，強調這是她慎重看待志工們的期望所致。結束後並呼籲期待台灣能走向更有勇健更有愛的明天，請大家每次選舉都要珍視自己手上的那張選票，對各種選舉議題好好思考、好好選擇，放下仇恨的言語、不同的意識形態，用自己最舒適的方式守護台灣。

謝婷婷直言，她確實本來想要放棄今天的這場辯論說明會，但基於對所有罷團志工的尊重，慎重看待志工們的期望，以及自認要對得起還在努力的人，所以她瞞著大家今天依舊現身參加辯論說明會。因她不希望自己今天的發言內容受到任何的修正或討論，所以告訴大家沒有要來，但事實上她一夜沒睡，努力準備說明會上要說的講稿。

她話鋒一轉說，其實昨天江啟臣也沒有辯論。每個人是否辯論各有自己的原因和苦衷，林思銘或許有其忙碌的行程或是他覺得沒有這個必要，這個她不曉得，但她覺得每個人辯不辯論都不會成為罷免的「戰犯」，因為雙方早已經透過充分的社群軟體、各種管道去自我說明了。

謝婷婷受訪說，參加公辦電視說明會是她為竹二選民做的最後一件事，未來只會私底下支持罷團。至於明天將在竹東戲曲公園登場的大型大罷免造勢宣傳活動就不過去了，但是未來只要還有選民和志工們在努力、不放棄，她就會再站出來。

