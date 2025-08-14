白批不審「青年基本法」林宜瑾秀證據打臉：民眾黨說謊

民進黨籍立委林宜瑾。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院教育文化委員會今審議「青年基本法」，民眾黨團召開記者會說明提案版本，包含落實18歲公民權、青年就業保障等，並批評政院版早在5月就提出，民進黨籍召委林宜瑾卻遲遲未排審。林宜瑾今（14日）直言，早在政院版出來前，藍綠皆提出各自版本，民眾黨版在6月才被提出來蹭，草案更多處參考政院版草案，投機的很有該黨風格。

林宜瑾指出，在行政院版「青年基本法」草案被提出前，民進黨、國民黨立委們便已紛紛提出各自版本，這些提案版本不僅成了督促行政機關儘早公告行政院版條文的壓力，而且當中的許多立法精神，也都被後來的院版條文採納，實質幫助了相關意見之收整。

林宜瑾續指，當大家打頭陣，費心費神構思各自條文，給行政機關壓力、與行政機關溝通的時候，從不見民眾黨蹤影。直到院版條文終於被催生，委員會逐條審查指日可待時，民眾黨版的「青年基本法」才在今年6月被提出來蹭，而且多處參考自院版結構，投機得很有該黨風格。

至於民眾黨宣稱5月就可排案逐條審查，甚至誤導媒體5月時各黨就都提出了「青年基本法」的法案版本，林宜瑾諷刺，根本說謊不打草稿。

針對白營的混淆視聽，林宜瑾提出三項說明，第一，5月時她的排案重心放在解凍遭藍白大幅凍結的各部會預算，是全立院第一個進行解凍工作的召委；第二，院版條文5月9日送入委員會後，她仍陸續收到社會各界及青年團體對院版條文不夠滿意的意見反映，直到正式逐條審查前幾日，她與團隊都還在持續和教育部溝通更好的立法方式；第三，民眾黨的法案版本，就是在6月才送進委員會的，何來5月各黨就都提出法案之有。

林宜瑾強調，本來法案提出的先後順序，乃至於召委排案節奏，都不是特別值得被討論的事情，無奈民眾黨程度如此，作為召委的她為了讓國人對於如今立院生態有更立體了解，別無選擇只能一一回應。

林宜瑾感嘆，在跟這一屆民眾黨周旋了快兩年後，她深深相信台灣人絕對值得更好、更有論述和思辯能力，而非只會噴政治口水的在野黨。她喊話，無論大家對現今未有立院席次的台派小黨有何看法，在慎重評估後，未來都不妨給予這些台派小黨為人民服務的機會，相信在與真正進步的小黨，就事論事激辯下，民進黨一定也能有更好的表現。

