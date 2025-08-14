為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林思銘缺席罷免說明會 罷團「撕除惡銘」：應解釋為何禍國亂憲

    竹2罷團領銜人謝婷婷今天如期出席罷免案的公辦電視說明會。（記者黃美珠攝）

    竹2罷團領銜人謝婷婷今天如期出席罷免案的公辦電視說明會。（記者黃美珠攝）

    2025/08/14 12:17

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第2選區立委罷免案公辦電視說明會今天早上10點舉行，竹2「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷如期到場，但國民黨面臨被罷免的立委林思銘原定要趕赴現場，但最後以自己提案的消費稅法案今天在國會排定要審查為由，最後棄權並未現身。

    謝婷婷說明會上說，很遺憾今天國民黨立委林思銘沒有到場，也很遺憾林思銘總是沒有深切思考自己何以面臨到被罷免的局面。

    她說，大罷免是30多個罷團的總稱，大家各有處境和各有作為，團結作戰不該被視為是無差別的罷免，各個罷團也提出了各自罷免的原由，但卻被林思銘等被罷免者以「沒有正當性」，動輒說他們造謠、抹黑。

    謝婷婷批評，林思銘擔任立法院國民黨團書記長期間簽下很多禍國亂憲的法案，應該對選民說明當下的考量和原因，不要總是用過程和結果來掩蓋掉選民們對他最初的提問。

    謝婷婷也說，林思銘擔任立委不可能完全沒做事，但很多的地方建設，不論立委是誰都是會推動，建議林思銘要深切思考被罷免的原因，「會不會是少做？或是沒做了什麼呢？是不是該就自身的交通違規、土地欠稅問題好好跟鄉親說明，甚至道歉」？畢竟這些推動罷免的鄉親未來也都還是林思銘的選民。

    新竹縣竹2選區罷團領銜人謝婷婷今天早上如期參加罷免案的公辦電視說明會，但被罷免的國民黨立委林思銘沒有現身。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹2選區罷團領銜人謝婷婷今天早上如期參加罷免案的公辦電視說明會，但被罷免的國民黨立委林思銘沒有現身。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林思銘3次唱名未到，棄權公辦電視說明的機會。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林思銘3次唱名未到，棄權公辦電視說明的機會。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播