林思銘缺席罷免說明會 罷團「撕除惡銘」：應解釋為何禍國亂憲

竹2罷團領銜人謝婷婷今天如期出席罷免案的公辦電視說明會。（記者黃美珠攝）

2025/08/14 12:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第2選區立委罷免案公辦電視說明會今天早上10點舉行，竹2「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷如期到場，但國民黨面臨被罷免的立委林思銘原定要趕赴現場，但最後以自己提案的消費稅法案今天在國會排定要審查為由，最後棄權並未現身。

謝婷婷說明會上說，很遺憾今天國民黨立委林思銘沒有到場，也很遺憾林思銘總是沒有深切思考自己何以面臨到被罷免的局面。

她說，大罷免是30多個罷團的總稱，大家各有處境和各有作為，團結作戰不該被視為是無差別的罷免，各個罷團也提出了各自罷免的原由，但卻被林思銘等被罷免者以「沒有正當性」，動輒說他們造謠、抹黑。

謝婷婷批評，林思銘擔任立法院國民黨團書記長期間簽下很多禍國亂憲的法案，應該對選民說明當下的考量和原因，不要總是用過程和結果來掩蓋掉選民們對他最初的提問。

謝婷婷也說，林思銘擔任立委不可能完全沒做事，但很多的地方建設，不論立委是誰都是會推動，建議林思銘要深切思考被罷免的原因，「會不會是少做？或是沒做了什麼呢？是不是該就自身的交通違規、土地欠稅問題好好跟鄉親說明，甚至道歉」？畢竟這些推動罷免的鄉親未來也都還是林思銘的選民。

新竹縣竹2選區罷團領銜人謝婷婷今天早上如期參加罷免案的公辦電視說明會，但被罷免的國民黨立委林思銘沒有現身。（記者黃美珠攝）

國民黨立委林思銘3次唱名未到，棄權公辦電視說明的機會。（記者黃美珠攝）

