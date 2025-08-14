為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    二戰終戰80週年 台灣國家聯盟發表815三主張

    二戰終戰至今屆滿80週年，高市文化局以「終戰八十」為題，舉辦系列活動反思。（高史博提供）

    2025/08/14 12:06

    〔記者方瑋立／台北報導〕今年是第二次世界大戰終戰八十週年，歐洲戰場在5月8日結束，8月15日是太平洋戰爭的終結。台灣國家聯盟今天（14日）發表宣言指出，80年來台灣人民未能真正享有和平，共產中國積極進行軍事擴張，使台海與亞太再度籠罩戰爭陰影，唯有強化民主自由與國家主權認同，才能讓台灣重返國際社會、促進東亞和平。

    宣言指出，二戰造成全球逾7千萬人死亡，當時有超過20萬台灣人從軍，4萬多名軍人軍屬犧牲，全島承受空襲之苦。戰後「舊金山對日和約」確立台灣不再隸屬任何國家，但歷史遺緒讓台灣被捲入國共內戰，即使完成民主化，至今仍未確立國家地位。

    宣言強調，台灣的民主是先賢歷經50年犧牲奮鬥的成果，從二二八、白色恐怖、戒嚴到1996年總統直選才獲世界公認，但民主制度依然脆弱，轉型正義未完成，威權政黨繼承者仍在政壇爭權。加上外來政權製造的統獨分歧，以及中國對台進行認知戰、輿論戰、法律戰，並收買「紅利份子」分化社會，這些問題亟需釐清化解。

    宣言強調，台灣不能寄望敵人記取侵略必敗的教訓，必須靠自身力量捍衛主權，追求有尊嚴與正義的和平，而非以犧牲主權向敵人換取和平，「和平不是衝突的缺席，而是正義的存在」。並呼籲政府為二戰戰爭受難者與殉難台灣人立碑，每年8月15日舉行紀念儀式，以追念死難者、警惕和平重要性。

    在八一五終戰日，台灣國家聯盟提出三點主張：一、亞太民主國家應建立防禦互助，不向獨裁政權恫嚇妥協；二、強化台灣主權認同，建立全民敵我意識；三、推動國家正常化，重返國際社會。

