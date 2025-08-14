籲朝野加速通過「青年基本法」 4本土小黨籲：納入18歲公民權

時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及世代共好協會舉行「世代正義刻不容緩，青年基本法儘速立法」記者會，呼籲立院跨黨派儘速通過青年基本法，回應青年需求。（記者陳志曲攝）

2025/08/14 12:31

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院教文委員會於今（14） 日逐條審查「青年基本法」。時力、台灣基進等4小黨、世代共好協會召開記者會呼籲，跨黨派理性審查並儘速通過，讓該法成為青年發展的母法，回應青年需求、確保以青年為主體的政策基礎，並將18歲公民權納入條文。

時代力量副秘書長劉品辰指出，對比去年底在民眾黨前立委吳春城主導下快速通過的「壯世代促進法」，顯示台灣政治存在世代不正義的資源錯置。該法為社會中掌握權力、資源的壯世代們爭取更多話語權，卻忽視青年與三明治世代的壓力與處境。時代力量與世代共好協會曾提出廢法請願案卻也遭忽視。

劉呼籲，立法院應比照對待「壯世代促進法」的態度，儘速完成立法。同時，時代力量也主張，青年參與機制應法制化、行政院層級設跨部會青年事務機構，以及將18歲公民權納入條文。他強調，當18歲青年已能當兵、納稅、承擔義務，卻被排除在投票權之外，是民主的矛盾與不公。

台灣基進黨主席王興煥支持三大立法精神包含，一、將青年事務提升至基本法層級；二、將青年權益保障列為國家施政重點；三、建立各級政府青年事務行政體系。同時提出兩項主張，其一為「青年積極賦能」，透過憲法法庭釋憲保障18歲投票權；其二是地方成立「青年民主審議會議」並賦予法案副署權，讓地方立法須經青年審議會議副署。

王興煥強調，近年青年對民主政治價值信念下降，政治冷感上升，這是自由民主體制的重大危機。「青年基本法」不只支持青年事務，更要讓青年直接參與決策，擁有完整投票權與立法參與權，提升政治效能感，加入「起造民主」行列，挽救民主。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉提及，現行青年參與機制多流於形式，「青年基本法」應明文規範回應義務與時限，讓建議能系統化處理，並標準化中央與地方機制；同時，行政院應設專責機構，整合文化、勞動、住房等跨部會政策，並補足15至17歲政策空白。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，「青年基本法」可扭轉現況，保障青年在政策、法規與計畫制定的發言權與參與權，並推動就業、居住、健康、文化及國際交流等權益。綠黨並主張將18歲公民權寫入條文，讓青年真正擁有影響政策的權利。他強調，沒有青年參與，就沒有未來的民主，綠黨將持續行動，確保青年有改變台灣的力量。

世代共好協會秘書長黃種賢也提出八大訴求，一、明確將青年定義為18至35歲；二、提升中央青年事務層級，設立「青年發展委員會」或「青年發展處」；三、青年諮詢與公共參與機制入法；四、22縣市均設青年參與機制；五、每三個月至少召開一次「青年事務發展會報」；六、藥物濫用與詐騙防治應由專法處理，維持母法定位；七、建立定期全國性青年需求調查；八、將8月12日訂為「全國青年日」。

黃種賢強調，凡是青年的問題，也都是關乎世代的問題。青年不是不成熟的幼體，而是具能動性的社會成員，應被肯認其能力與主體性，未來的台灣社會，必須由青年共同參與決定。

