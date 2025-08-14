「中二解顏」斥造謠擬提告 顏寬恒質疑資金來源不改口

罷團「中二解顏」發言人林宣宏（右二）要求顏寬恒24小時內提出證據，否則罷團將會提告。（記者張軒哲攝）

2025/08/14 11:58

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立委第2、3、8選區罷免案8月23日將投票，立委顏寬恒昨（13）日於公辦罷免說明會表示，罷團及目前所知的挺罷人士「許多都有領取政府部門補貼，讓他們有錢請工讀生」；對此，罷團「中二解顏」今天痛斥惡意造謠，要求顏寬恒24小時內提出證據，否則提告。顏寬恒辦公室回應「支持提告」，一次查清楚。

顏寬恒昨晚於罷免說明會指出，民進黨立法院總召柯建銘自稱發起大罷免，民進黨台北市議員洪健益曾表示賴清德總統時常召集罷團領銜人，還有民進黨發給各地公文指示須全力投入大罷免，可見罷免行動主導就是民進黨，罷團及目前所知的挺罷人士「許多都有領取政府部門補貼，讓他們有錢請工讀生上街遊說，還霸道敲門要求簽署連署書」。

「中二解顏」發言人林宣宏今天表示，顏寬恒昨晚的發言是惡意造謠，所有的志工至今仍堅持不懈站在街頭上，不是為了錢，而是為了心愛的台灣，要求24小時內提出證據，否則罷團將會提告。

顏寬恒辦公室今日指出，支持罷團提告，如此一來也順道讓檢調能夠將民進黨本次全台大罷免的資金來源和流向查清楚。

中二罷團在沙鹿宣講，要求顏寬恒提出造謠證據，否則將提告。（記者張軒哲攝）

