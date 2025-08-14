失控喊「把柯文哲屍體掛北院」遭刪文 陳佩琪：我寫得很好啊

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

2025/08/14 12:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，高等法院近日駁回其抗告，柯妻陳佩琪情緒失控，在臉書發文稱直接判柯文哲死刑就好，她還稱「會把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠」，被網友檢舉後即下架。對此，陳佩琪不滿表示：「我只是講出事實而已，為什麼要被下架？」

高等法院11日駁回柯文哲抗告，陳佩琪次日即在臉書發文，稱若自己有和大老闆們見過面，或拿任何一毛錢，她就和大家相約明天在法院頂樓輕生。她還要法院直接判柯文哲死刑就好，請在她面前將柯槍斃，自己會把柯屍體掛在北院前面，「讓小草和我每天陪伴他到永遠」。文章PO出後，遭到網友檢舉，最後判定違反臉書《社群守則》而下架。

對此，陳佩琪今日又發文稱，「好不容易鼓起勇氣勇敢說出埋藏在心底一年的心聲，怎麼不見了？我覺得上篇寫得很好啊，但竟然發覺自己沒留下完整底稿。」

陳佩琪批評，檢察官隨便瞎掰說你違法啥啥法條，然後大喇喇地找些別縣市可以、只有台北市不行的例證，然後說有這些「事由」，再來說他們「相信」、「推測」是這樣，然後法官就說「對對、罪嫌重大」，就把柯文哲關快一年，甚至目前看起來是想把他關到死為止。「昨天不是又說他冒犯了大檢察官，要調影像出來加重刑責，是啦，28.5年加一兩年就30年，不就是死刑了，我說的有錯嗎？」

陳佩琪最後批臉書，「歷史上能臣都是被暴君斬首掛在城牆上的，META 是外國公司，不知道我們台灣統治者如此惡毒凶狠殘暴，我只是講出事實而已，為什麼要被下架？」

