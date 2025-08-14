國台辦嗆依法追究「損毀中國護照」 立委：不要見笑轉生氣

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照，翻攝直播）

2025/08/14 11:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，中國人在台申請定居，未來須繳交中國護照放棄證明或「剪繳」護照。中國國台辦昨日嗆言，對損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，將依法追究法律責任。對此，立委今日批評，國台辦不要「見笑轉生氣」，不要整天想要併吞台灣、消滅中華民國。

「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，有關限制中國大陸居民赴台的修正工作，是「民進黨當局」打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，「我們對此強烈譴責、堅決反對」。

朱鳳蓮警告，中華人民共和國護照受到法律的嚴格保護，任何組織或個人不得偽造、變造、轉讓或故意損毀、非法扣押護照。「對於損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，我們將依法追究其法律責任」。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，依照兩岸人民關係條例要取得中華民國國籍，必須放棄中華人民共和國護照來做為證明，這是法律規定，也是台灣政府依法行政。

賴瑞隆指出，國台辦惱羞成怒，認為此舉是違反「一個中國原則」，我們要再次強調，中國國台辦不要整天想要併吞台灣、消滅中華民國，所謂「一個中國」只有中華人民共和國，沒有中華民國的存在，國台辦不要「見笑轉生氣」，不要想要併吞中華民國台灣，這是台灣人民無法接受的。

他強調，要申請入籍就必須依法註銷中華人民共和國護照，這是最基本原則和道理，政府一定要堅持這樣做，也奉勸國台辦不要用「一個中國」消滅中華民國台灣。

