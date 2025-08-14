挺孕肚旁聽京華城案 「學姐」黃瀞瑩笑：記者不能推擠我了

民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前宣告懷孕喜訊，今天到法院旁聽京華城案，對媒體戲稱「現在你們（記者）不能推擠我了」。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/08/14 11:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今（14）日續審京華城弊案，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲自去年遭羈押以來，已接近12個月，上午在法警戒護下抵達北院。近期傳出懷孕喜訊的「學姐」黃瀞瑩也挺著孕肚到庭旁聽，面對媒體鏡頭笑說：「現在你們（記者）不能推擠我了！」

黃瀞瑩曾任立委蘇巧慧國會助理，2018年進入柯市府擔任媒體事務組組員，因參與拍攝《一日市長幕僚》爆紅，製作單位將其塑造成「學姐」角色，帶著主持人邰智源體驗幕僚一日行程，因甜美清秀、氣質佳引發網友熱議，影片當週即登上台灣發燒影片第一名。

黃瀞瑩去年與記者劉家耀結婚，婚禮當天柯文哲到場證婚，包括台北市長蔣萬安、民進黨立委王世堅皆受邀出席。她日前透過臉書公開懷孕喜訊，並附超音波照片，「回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下。從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。」

