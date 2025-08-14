為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挺孕肚旁聽京華城案 「學姐」黃瀞瑩笑：記者不能推擠我了

    民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前宣告懷孕喜訊，今天到法院旁聽京華城案，對媒體戲稱「現在你們（記者）不能推擠我了」。（資料照，記者塗建榮攝）

    民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前宣告懷孕喜訊，今天到法院旁聽京華城案，對媒體戲稱「現在你們（記者）不能推擠我了」。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/08/14 11:48

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今（14）日續審京華城弊案，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲自去年遭羈押以來，已接近12個月，上午在法警戒護下抵達北院。近期傳出懷孕喜訊的「學姐」黃瀞瑩也挺著孕肚到庭旁聽，面對媒體鏡頭笑說：「現在你們（記者）不能推擠我了！」

    黃瀞瑩曾任立委蘇巧慧國會助理，2018年進入柯市府擔任媒體事務組組員，因參與拍攝《一日市長幕僚》爆紅，製作單位將其塑造成「學姐」角色，帶著主持人邰智源體驗幕僚一日行程，因甜美清秀、氣質佳引發網友熱議，影片當週即登上台灣發燒影片第一名。

    黃瀞瑩去年與記者劉家耀結婚，婚禮當天柯文哲到場證婚，包括台北市長蔣萬安、民進黨立委王世堅皆受邀出席。她日前透過臉書公開懷孕喜訊，並附超音波照片，「回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下。從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播