    政治

    核三公投藍綠表態 黃暐瀚：公投結果不能直接連接到核三繼續運轉原因

    反方代表吳亞昕小姐，在結束完核三延役公投電視發表會，接受媒體聯訪。（資料照）

    反方代表吳亞昕小姐，在結束完核三延役公投電視發表會，接受媒體聯訪。（資料照）

    2025/08/14 15:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對兼任民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會上表態「不同意」823核三延役公投，國民黨智庫副執行長凌濤批評賴清德與7成民意對撞，民進黨「迷信棄核能」，已經集體成「邪教化青鳥台派」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，不管這次公投的結果是否通過都不能直接連接到「核三繼續運轉」的原因，是因為公投主文自己設下「無安全疑慮」這個「科學檢查」的變數。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，昨天藍綠兩黨針對八二三的「核三公投」都公開表態，民進黨主席賴清德說他會去投「不同意」，國民黨主席朱立倫則是呼籲投下「同意」，之所以說「藍綠表態」，是因為白營本來就是提出公投的一方，理當支持，不需特別表態（黨主席黃國昌甚至還擔任了公投說明會的正方代表）。表態要投「不同意」的賴總統昨天在民進黨中常會提出「核安是科學問題，不是公投能決定」的說法，今天有報紙頭版寫成「核三重啟，賴清德：非公投能決定」，文字之差，天地之差。

    黃暐瀚指出，這次的公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」所以假設公投通過（多數支持、並超過25％），那麼主管機關核安會就必須對核三廠進行安全檢查。如果確認的結果為「無安全疑慮」，相關單位（經濟部、台電）就得展開繼續運轉的準備（整個過程可能長達兩年）；但若檢查之後發現「有安全疑慮」，那麼自然無法滿足「繼續運轉」的條件（核三不會繼續使用）。

    黃暐瀚續指，也就是說，不管這次公投的結果是否通過？都不能直接連接到「核三繼續運轉」的原因，是因為公投主文自己設下「無安全疑慮」這個「科學檢查」的變數，談這題，是要跟大家解釋公投主文的設定，並非鼓吹大家去投同意或不同意。我個人對於台灣使用核能，並不排斥，多次訪問核能專家得到的結論，也並未使我對核電恐懼或反感。

    黃暐瀚直言，他希望大家在做每個決定之前，都要多理解事件的本身，多看多聽多想想，投下自己的選擇，並理解總會有人跟你的選擇不同。

