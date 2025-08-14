波蘭新任駐台代表抵任 林佳龍：足見對台高度重視

外交部長林佳龍（右）13日於外交部會晤新任波蘭駐台代表畢爾斯基（左），歡迎其抵任。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/08/14 10:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（13）日於外交部會晤新任波蘭駐台代表畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski），歡迎其抵任。林佳龍表示，波蘭地處歐洲中心，是通往中東歐的重要門戶，台灣高度重視與波蘭在高科技、文化、安全及交通等領域的交流合作，並期盼雙方攜手提升兩國的民主韌性。

林佳龍指出，畢爾斯基中文流利、外交資歷豐富，曾先後派駐越南、捷克及馬來西亞，足見波蘭對台灣關係的高度重視。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，在全球供應鏈重組的浪潮中，台波持續透過「台灣—波蘭經貿諮詢會議」深化經濟合作，並共同推動「中東歐半導體供應鏈韌性計畫」，期待波蘭與德國、捷克攜手打造「歐洲晶片三角」，擴展台灣科技製造業在全球的影響力。

交通往來方面，林佳龍提到，目前長榮航空與波蘭航空共用班號，航點延伸至華沙蕭邦機場，他和畢爾斯基都認同，便利交通有助促進雙邊貿易與投資。

林佳龍說，文化交流也是台波合作的重要項目，透過推動藝文團體與博物館展品的交流，藉文化力量拉近兩國人民的距離；林佳龍特別贈送《和林佳龍一起去旅行》一書，並邀請他與家人按圖索驥、細細體驗台灣之美。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法