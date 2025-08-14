為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    波蘭新任駐台代表抵任 林佳龍：足見對台高度重視

    外交部長林佳龍（右）13日於外交部會晤新任波蘭駐台代表畢爾斯基（左），歡迎其抵任。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（右）13日於外交部會晤新任波蘭駐台代表畢爾斯基（左），歡迎其抵任。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/08/14 10:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（13）日於外交部會晤新任波蘭駐台代表畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski），歡迎其抵任。林佳龍表示，波蘭地處歐洲中心，是通往中東歐的重要門戶，台灣高度重視與波蘭在高科技、文化、安全及交通等領域的交流合作，並期盼雙方攜手提升兩國的民主韌性。

    林佳龍指出，畢爾斯基中文流利、外交資歷豐富，曾先後派駐越南、捷克及馬來西亞，足見波蘭對台灣關係的高度重視。

    林佳龍說，在全球供應鏈重組的浪潮中，台波持續透過「台灣—波蘭經貿諮詢會議」深化經濟合作，並共同推動「中東歐半導體供應鏈韌性計畫」，期待波蘭與德國、捷克攜手打造「歐洲晶片三角」，擴展台灣科技製造業在全球的影響力。

    交通往來方面，林佳龍提到，目前長榮航空與波蘭航空共用班號，航點延伸至華沙蕭邦機場，他和畢爾斯基都認同，便利交通有助促進雙邊貿易與投資。

    林佳龍說，文化交流也是台波合作的重要項目，透過推動藝文團體與博物館展品的交流，藉文化力量拉近兩國人民的距離；林佳龍特別贈送《和林佳龍一起去旅行》一書，並邀請他與家人按圖索驥、細細體驗台灣之美。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播