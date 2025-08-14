總統府「天下第一營」憲兵、資電部官兵淪共諜 涉收賄國安法重判

負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪被控是共諜。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，被控遭中國情報人員吸收，從2022年4月起，以手機翻拍任職單位的軍事機密賣給中方，4人共獲取不法報酬184萬元，偵審中均坦承犯行，高等法院今依貪污治罪條例的違背職務收賄、國家安全法判刑5年10月至7年不等徒刑。可上訴。

高院判決賴重宇7年6月、黎育爾6年7月、陳文豪6年5月、林裕凱5年10月徒刑，與一審不同的是，僅黎的刑度從一審的6年8月，改判為6年7月。在押的賴男4人，今均未出庭聆判。

檢方調查，賴重宇、陳文豪於2021年底結識被中國情工人員吸收的台籍黃姓男子（通緝中），黃男以金錢報酬引誘2人提供軍事秘密，2022年4月間，陳以手機翻拍任職單位非屬機密、但仍為公務上應秘密的文書，轉傳給賴男，賴男連同自己翻攝的公務文件，轉傳給黃男或中方人員。

陳文豪另曾探詢數名資電部同袍賣資料賺外快的意願，但被拒絕，賴重宇調離原職時，透過「學長拉學弟」方式引介同單位的黎育爾接手，黎退伍前又引介林裕凱接棒，3人接力持續竊取軍事機密洩漏給中方。

檢調發動偵查行動，將賴重宇等4人約談到案，均坦承犯行，因缺錢花用才會翻拍軍中機敏文件傳給中方牟利；檢調查出，賴4人因被洩漏資料機敏程度各獲不同報酬，分別為賴收賄46萬、黎收賄66萬元、陳收賄45萬元及林收賄26萬元，4人共犯得不法所得184萬元。

台北地院斥責賴男4人受國家長期栽培，且分別職司戍衛總統府內勤務及情報機關，均屬極具機敏及重要單位，卻被中方收買洩漏總統府或電指部內部應秘密的軍事資料，所為背叛國家，危害國家安全，考量4人坦承全部犯行，並已繳交全部犯罪所得，均予以減刑，分別依貪污治罪條例的違背職務收賄、國安法為大陸地區刺探或收集公務上應秘密的文書等罪，判賴7年、黎6年8月、陳6年5月，皆褫奪公權6年；林判5年10月、褫奪公權5年，各人犯罪所得均追徽、沒收。

高等法院審理時，賴男4人仍全部認罪，認為一審量刑太重而提起上訴，高院今除將黎男改判為6年7月徒刑外，賴男等其他3名被告全部上訴駁回。

