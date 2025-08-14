為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統府「天下第一營」憲兵、資電部官兵淪共諜 涉收賄國安法重判

    負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪被控是共諜。（資料照）

    負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪被控是共諜。（資料照）

    2025/08/14 10:22

    〔記者楊國文／台北報導〕負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，被控遭中國情報人員吸收，從2022年4月起，以手機翻拍任職單位的軍事機密賣給中方，4人共獲取不法報酬184萬元，偵審中均坦承犯行，高等法院今依貪污治罪條例的違背職務收賄、國家安全法判刑5年10月至7年不等徒刑。可上訴。

    高院判決賴重宇7年6月、黎育爾6年7月、陳文豪6年5月、林裕凱5年10月徒刑，與一審不同的是，僅黎的刑度從一審的6年8月，改判為6年7月。在押的賴男4人，今均未出庭聆判。

    檢方調查，賴重宇、陳文豪於2021年底結識被中國情工人員吸收的台籍黃姓男子（通緝中），黃男以金錢報酬引誘2人提供軍事秘密，2022年4月間，陳以手機翻拍任職單位非屬機密、但仍為公務上應秘密的文書，轉傳給賴男，賴男連同自己翻攝的公務文件，轉傳給黃男或中方人員。

    陳文豪另曾探詢數名資電部同袍賣資料賺外快的意願，但被拒絕，賴重宇調離原職時，透過「學長拉學弟」方式引介同單位的黎育爾接手，黎退伍前又引介林裕凱接棒，3人接力持續竊取軍事機密洩漏給中方。

    檢調發動偵查行動，將賴重宇等4人約談到案，均坦承犯行，因缺錢花用才會翻拍軍中機敏文件傳給中方牟利；檢調查出，賴4人因被洩漏資料機敏程度各獲不同報酬，分別為賴收賄46萬、黎收賄66萬元、陳收賄45萬元及林收賄26萬元，4人共犯得不法所得184萬元。

    台北地院斥責賴男4人受國家長期栽培，且分別職司戍衛總統府內勤務及情報機關，均屬極具機敏及重要單位，卻被中方收買洩漏總統府或電指部內部應秘密的軍事資料，所為背叛國家，危害國家安全，考量4人坦承全部犯行，並已繳交全部犯罪所得，均予以減刑，分別依貪污治罪條例的違背職務收賄、國安法為大陸地區刺探或收集公務上應秘密的文書等罪，判賴7年、黎6年8月、陳6年5月，皆褫奪公權6年；林判5年10月、褫奪公權5年，各人犯罪所得均追徽、沒收。

    高等法院審理時，賴男4人仍全部認罪，認為一審量刑太重而提起上訴，高院今除將黎男改判為6年7月徒刑外，賴男等其他3名被告全部上訴駁回。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播