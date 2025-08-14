823罷免立委綁核三公投 李進勇再提醒：公投當日不得夾帶罷免宣傳

立法院司法法制委員會今邀銓敘部、中選會等單位就行政中立相關內容報告。（記者楊綿傑攝）

2025/08/14 10:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕8月23日將舉辦核三延役公投及罷免案7案的投票，中選會主委李進勇今天表示，公民投票當天不禁止宣傳，但提醒公投宣傳不能夾帶罷免宣傳，否則會觸法，而對於公投題目內容，李進勇強調，選務機關重點是辦好選務，其他則不予置評。

第二波7名國民黨立委罷免案包括新北市第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘、台中市第2選區顏寬恒、台中市第3選區楊瓊瓔、台中市第8選區江啟臣、南投縣第1選區馬文君、南投縣第2選區游顥等，將於8月23日投票，同日也綁定由民眾黨立院黨團提出的「重啟核三」公投案，其內容為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。

立法院司法法制委員會今天邀請銓敘部、中選會、法務部等單位就政務人員行政中立原則等內容進行報告並備詢。李進勇會前受訪表示，8月23日是公民投票日，相關規定與選罷法有若干不同的地方，公民投票在投票日並無禁止宣傳，但因當日還有7個罷免案同時辦理，特別提醒民眾千萬不要在公投宣傳之中，夾帶有關選舉罷免事項的宣傳，以免觸犯相關規定。

而針對核能延役議題是否能透過公投決定？若不能以公投決定又為何要辦？李進勇回應，中選會依法辦理各項選務，核三公投案是立法院所交的案子，中選會依法受理、依法辦理。李進勇強調，選務機關就是把選務辦好，其他則不方便置評。

