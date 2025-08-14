為中共宣傳者拒回復台灣身分 張立齊恐一輩子當中國人

在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，因持有中國定居證，已被我國政府註銷台灣身分。（圖取自華僑大學官網）

2025/08/14 09:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部近日預告修正辦法，台灣人因申領中國身分證件，而喪失台灣身分，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分；現在或曾為中共從事具任何政治性目的宣傳，得不予或撤銷回復台灣身分的許可；學者指出，可以有效嚇阻申辦中國身分證件。

根據「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在中國設籍或領用中國護照，而喪失台灣身分者；但不包括中國人民取得台灣身分後，再轉換為中國身分者。

草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰滲透，因此增訂申請回復台灣身分，應有具體事證認定符合下列3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；或基於人道考量。

值得注意的是，草案增訂3種得不予核發、撤銷及廢止許可的狀況，包括現在或曾為中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞；該辦法的修正無需經立法院通過。

據了解，泉州台青創業園區總負責人林金城持有中國身分證，違反兩岸單一戶籍規定，日前已被內政部註銷台灣身分。另一名在中國任教的台籍教師張立齊，經常替中共統戰宣傳，他因2024年申領中國定居證，日前也被註銷台灣身分，兩人將難以回復台灣身分，只能當中國人。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中共對台統戰滲透非常嚴重，藉由申領中國的定居證、身分證，混淆台灣民眾的國家認同。那些為中共統戰宣傳的人，若無法再轉換回台灣身分，可以有效嚇阻申辦中國身分證件。

