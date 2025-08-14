王鴻薇控員工「行政不中立」上班偷拍公文嘲諷 食藥署長姜至剛道歉

衛福部食品藥物管理署署長姜至剛（左）今道歉，強調「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，針對違規同仁已記過、調離現職。（記者邱芷柔攝）

2025/08/14 09:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署爆出員工上班時間偷拍公文、在社群平台嘲諷國民黨立委王鴻薇，引發行政中立爭議。食藥署長姜至剛今（13日）鄭重道歉，強調「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，並表示第一時間已啟動政風調查，火速記過、調離現職，同時加強署內教育訓練，避免類似事件再發生。

王鴻薇指控，她8月1日為監督政府預算向各部會索取標案資料，8月6日上午卻遭食藥署員工翻拍公文，並搭配諷刺文字PO上Threads：「臺北市民大家早上好〜您一直信賴的中華好兒女-王氏鴻薇，開始秋算台派音樂產業囉，讓大家久等了，提供您各位要的民意國民黨一言堂，讚讚讚」。她痛批，該行為違反行政中立及「行政院文書處理手冊」第69點規定，「絕不能姑息」。

衛福部長邱泰源今天出席立法院衛環委員會，針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業的影響」進行報告並備詢。會前受訪時對偷拍事件回應，已交由食藥署嚴正處理；姜至剛補充，第一時間即啟動政風調查，並依規記過、調離現職，同時加強署內教育訓練，「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，並對此致歉。

至於美國關稅衝擊與藥品供應問題，邱泰源指出，面對國際情勢與關稅變化，衛福部已啟動四大策略確保藥品供應穩定與藥價合理，包括建立必要藥品短缺即時監測平台、增加藥品儲備量、健保署與食藥署共同保障藥價合理、以及鼓勵國產學名藥與生物相似藥發展。

