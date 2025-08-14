為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王鴻薇控員工「行政不中立」上班偷拍公文嘲諷 食藥署長姜至剛道歉

    衛福部食品藥物管理署署長姜至剛（左）今道歉，強調「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，針對違規同仁已記過、調離現職。（記者邱芷柔攝）

    衛福部食品藥物管理署署長姜至剛（左）今道歉，強調「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，針對違規同仁已記過、調離現職。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/14 09:45

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署爆出員工上班時間偷拍公文、在社群平台嘲諷國民黨立委王鴻薇，引發行政中立爭議。食藥署長姜至剛今（13日）鄭重道歉，強調「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，並表示第一時間已啟動政風調查，火速記過、調離現職，同時加強署內教育訓練，避免類似事件再發生。

    王鴻薇指控，她8月1日為監督政府預算向各部會索取標案資料，8月6日上午卻遭食藥署員工翻拍公文，並搭配諷刺文字PO上Threads：「臺北市民大家早上好〜您一直信賴的中華好兒女-王氏鴻薇，開始秋算台派音樂產業囉，讓大家久等了，提供您各位要的民意國民黨一言堂，讚讚讚」。她痛批，該行為違反行政中立及「行政院文書處理手冊」第69點規定，「絕不能姑息」。

    衛福部長邱泰源今天出席立法院衛環委員會，針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業的影響」進行報告並備詢。會前受訪時對偷拍事件回應，已交由食藥署嚴正處理；姜至剛補充，第一時間即啟動政風調查，並依規記過、調離現職，同時加強署內教育訓練，「絕不允許同仁在任何公文處理上違規」，並對此致歉。

    至於美國關稅衝擊與藥品供應問題，邱泰源指出，面對國際情勢與關稅變化，衛福部已啟動四大策略確保藥品供應穩定與藥價合理，包括建立必要藥品短缺即時監測平台、增加藥品儲備量、健保署與食藥署共同保障藥價合理、以及鼓勵國產學名藥與生物相似藥發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播