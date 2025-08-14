為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    我官員放鳥南韓真相會 林佳龍：駐韓代表親自拜訪後已獲理解

    立法院外交國防委員會，外交部長林佳龍受訪。（記者王藝菘攝）

    立法院外交國防委員會，外交部長林佳龍受訪。（記者王藝菘攝）

    2025/08/14 09:37

    〔記者黃靖媗／台北報導〕南韓真相和解委員會委員長朴宣映日前發文痛批，政委林明昕等台灣行政院官員一行人，在雙方會面前一晚臨時「放鳥」取消行程，後續外交部派遣駐韓代表丘高偉親自登門溝通。外交部長林佳龍表示，政府是一體的，經過丘高偉親自拜訪溝通後，韓方也表示理解。

    林佳龍今（14日）出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，政府是一體的，在事件發生後，他便責成駐韓代表丘高偉親自拜訪韓方官員，經過溝通，韓方也表示理解，我方也會對未來交流繼續保持聯繫。

    至於外界質疑臨時「放鳥」恐有政治考量，林佳龍說，當事人已有說明，駐館得知事情後就出面聯繫，對方也在臉書貼文，處理這件事並表達歉意，也了解有接洽問題，我們期待未來有進一步交流的機會。

    針對中日農業備忘錄傳出因中國不滿林佳龍7月訪日而延期，林佳龍表示，現在世界進入地球村，台灣與各國做朋友，尤其日本、台灣關係友好，所以他赴日訪問期間，參訪大阪世博並與日本友人會面，是很自然的事情，至於中方要怎麼反應，應該不會影響到台日關係。

    另一方面，對於內閣改組議題，林佳龍僅說，台灣國際處境艱危，外交工作也很困難，希望透過外交團結台灣國人，也希望朝野支持政府做好外交，不分朝野團結一致，為台灣爭取最大的國際生存發展空間。

    熱門推播